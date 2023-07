ജലജീവൻ കേസ്: സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജല ജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കേസിൽ സർക്കാർ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നു ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ.



നിലവിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ വിധിയാണു നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. കരാറുകാർ പലരും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി. ‘മനോരമ’ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, അധിക തുക കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ കരാറുകാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചതിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിൽ 79 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളാണുള്ളത്. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 17 ലക്ഷം ഗാർഹിക കണക്‌ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഗാർഹിക കണക്‌ഷനാണു പദ്ധതിയിൽ നൽകേണ്ടത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയതും ചേർത്ത് 35 ലക്ഷം കണക്‌ഷൻ ഇതുവരെ നൽകിയെന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ വിധിക്കെതിരെ 79 കരാറുകാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ 3 മാസത്തിനിടെ 5 പ്രാവശ്യം സർക്കാർ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധി നടപ്പാക്കിയാൽ ഏകദേശം 3000 കോടി രൂപയോളം കരാറുകാർ ട്രഷറിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരും.

English Summary : Request for time extension on Jaljeevan case will investigate says minister