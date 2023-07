ചങ്ങനാശേരി മുതൽ പുതുപ്പള്ളി വരെ സൈക്കിളിൽ ഒപ്പം

പുതുപ്പള്ളി∙ ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നു പുതുപ്പള്ളി വരെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ അനുഗമിക്കാൻ സൈക്കിളിൽ മറ്റൊരു കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് (63) ഉണ്ടായിരുന്നു. മാന്നാനം സ്വദേശിയായ എൻ.കെ.കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്. നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാജിയെന്നാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഷാജിയെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.



ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള അതിയായ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അന്ത്യയാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. സൈക്കിൾ കേടായാൽ നന്നാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സഹിതമാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് എത്തിയത്. ചെരിപ്പിടാത്ത കാലുകൊണ്ട് പെഡൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി. കയറ്റങ്ങളിൽ സൈക്കിൾ ഉരുട്ടിക്കയറ്റി. മാങ്ങാനം പാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈക്കിൾ മറിഞ്ഞെങ്കിലും 10 സെക്കൻഡിനപ്പുറം യാത്ര മുടങ്ങിയില്ല. എന്ത് ആവശ്യത്തിനു ചെന്നാലും മുഖം നോക്കാതെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നയാളാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെന്ന് വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു.

