‘34.5 മണിക്കൂർ; ബസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകുകയായിരുന്നു, ഈ യാത്ര മറക്കില്ല’

കോട്ടയം ∙ ‘ജനക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിൽ 34.5 മണിക്കൂർ; ബസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകുകയായിരുന്നു’– ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ പുതുപ്പള്ളി വരെ സഞ്ചരിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ജൻറം ബസിലെ ഡ്രൈവർമാരായ ബി.ശ്യാമും സി.വി.ബാബുവും പറഞ്ഞു. പാപ്പനംകോട് ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവർമാരാണ് ഇരുവരും. ഇന്നലെ രാവിലെ 11.05ന് ബസ് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് എത്തിയത് 28 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. പിന്നീട് അവിടെനിന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക്.



‘എംസി റോഡിന് ഇരുവശവും ജനക്കൂട്ടം. കണ്ണീരോടെ ഓടിയെത്തുന്ന അവർക്കിടയിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുക ശ്രമകരമായിരുന്നു. 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ താഴെയാണ് ഓടിച്ചത്. കൊട്ടാരക്കരയിലും തിരുനക്കരയിലും ബസ് മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി. ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല..

‘ഞങ്ങൾ മാറിമാറിയാണ് ഓടിച്ചത്. ഇതിനിടെ വെള്ളവും പഴവുമാണ് കഴിച്ചത്. ചിലർ ഫ്രൂട്ടിയും മറ്റും ഞങ്ങൾക്കു തരാൻ ഓടിയെത്തി. ശുചിമുറിയിൽ‌ പോകാൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽനിന്നു ബൈക്കോ സ്കൂട്ടറോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും സഹായിക്കും. അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലോ വീടുകളിലോ കൊണ്ടുപോകും.’

ശ്യാം തിരുവനന്തപുരം കാരക്കമൂട് സ്വദേശിയാണ്, ബാബു എറണാകുളം പുത്തൻകുരിശ് സ്വദേശിയും. മുൻ മന്ത്രി ടി.എം.ജേക്കബിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ച് എറണാകുളത്തുനിന്നുള്ള വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ബാബു സാരഥിയായിരുന്നു. 2 ഡ്രൈവർമാർ അടക്കം ആകെ 6 പേരാണ് ബസിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ, അലോഷി, രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ. ഫ്രീസറിന്റെ പരിപാലനം അഖിലിനായിരുന്നു. ‘പണ്ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുൻപിലൂടെ ബസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ അരികിലൂടെ വെള്ള ഇന്നോവ കാറിൽ ആരവവും ബഹളവുമില്ലാതെ കടന്നുപോകാറുള്ള മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ബസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യയാത്ര നടത്തുന്നതു നിയോഗമാകാം’- ശ്യാമും ബാബുവും പറയുന്നു.

