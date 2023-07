ഭീകരസംഘത്തിൽ 3 മലയാളികൾ കൂടി; തൃശൂർ, പാലക്കാട് സ്വദേശികൾ

കൊച്ചി∙ രാജ്യത്തെ മതസൗഹാർദം തകർക്കാനായി ആക്രമണ പദ്ധതിയിട്ട ‘പെറ്റ് ലവേഴ്സ്’ ഗൂഢസംഘത്തിൽ 3 മലയാളി യുവാക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട് സത്യമംഗലം കാട്ടിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഐഎ (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) പിടികൂടിയ തൃശൂർ മതിലകത്ത്കുടിയിൽ ആഷിഫാണു നാൽവർ സംഘത്തിലെ പ്രധാനി. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ സയീദ് നബീൽ അഹമ്മദ്, ടി.എസ്.ഷിയാസ്, പാലക്കാട് സ്വദേശി പി.എ.റായീസ് എന്നിവരാണു മറ്റുള്ളവർ. മറ്റൊരു കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന നബീൽ അടുത്ത കാലത്താണു ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിയത്. ആഷിഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പിടികൂടാമെന്നാണ് എൻഐഎ കണക്കുകൂട്ടൽ. സംഘത്തിനെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി കേസെടുക്കും.



‘പെറ്റ് ലവേഴ്സ്’ എന്ന സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

ബാങ്ക് കൊള്ള, ജ്വല്ലറി മോഷണം എന്നിവയിലൂടെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താനും പദ്ധതിയിട്ടു. ചില എടിഎം കവർച്ചകളിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മതസ്പർധ വളർത്താനായി ആക്രമിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പട്ടികയും ഇവർ തയാറാക്കിയിരുന്നു.

ബെംഗളൂരു ഭീകരാക്രമണ നീക്കം: പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രനേഡുകൾ പിടിച്ചു

ബെംഗളൂരു∙ നഗരത്തിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 ഗ്രനേഡുകൾ ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) പിടിച്ചെടുത്തു. സുൽത്താൻ പാളയയിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച പിടിയിലായ 5 അംഗ സംഘത്തിലെ ഷാഹിദ് തബ്രേസിന്റെ കൊടിഗേഹള്ളിയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഗ്രനേഡുകൾ അലമാരയിലെ രഹസ്യ അറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 4 സ്ഥലത്തു സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിനിടെയാണു സംഘം പിടിയിലായതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് ജുനൈദ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണെന്നു സൂചന ലഭിച്ചു. സുൽത്താൻ പാളയയിൽ ആടു വിൽപന നടത്തിയിരുന്ന ഇയാൾ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ലഷ്കറെ തയിബ ബന്ധവും സംശയിക്കുന്നു. 2017ൽ കൊലക്കേസിൽ പാരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു നസീറുമായി പരിചയപ്പെട്ടത്.

