‘വ്യക്തിനിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന സിപിഎം നിലപാട് അസ്വീകാര്യം’

മലപ്പുറം ∙ സമുദായത്തിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം ഉയർന്നാൽ വ്യക്തിനിയമങ്ങൾ മാറ്റുമെന്ന സിപിഎം നിലപാട് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് സമസ്ത പോഷക സംഘടനയായ എസ്‌വൈഎസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ. കോഴിക്കോട്ടെ സെമിനാറിൽ ഈ സിപിഎം നയത്തെ സമസ്ത പ്രതിനിധി എതിർത്തില്ലെന്നതിൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത് പങ്കെടുത്തവർ തന്നെയാണ്. സെമിനാറിൽ എതിർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും മതനിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകില്ലെന്നാണ് സമസ്തയുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കേന്ദ്ര ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ദത്തവകാശത്തിന് ശരീഅത്ത് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതിനാൽ ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിലൂടെ അതു പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ്.

ഇന്ത്യൻ ശരീഅത്ത് നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ലെന്നു കരുതി മുസ്‌ലിംകൾക്ക് ദത്തെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അനാഥക്കുട്ടിയെ ഏതു മതക്കാരനും ദത്തെടുക്കാൻ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അപ്രസക്തവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്നൊരാളോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ സമുദായത്തിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നു കരുതി സിപിഎം പറയുന്നതു പോലെ വ്യക്തിനിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകില്ലെന്നും അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ പറഞ്ഞു.

സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത സമസ്ത പ്രതിനിധി സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. പ്രസംഗത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താനായില്ലെന്നും വരാം. അത് പ്രസംഗസമയത്തെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ വ്യക്തിനിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആരു പറഞ്ഞാലും യഥാർഥ മുസ്‌ലിംകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സമസ്തയ്ക്ക് ഒട്ടും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Uniform civil code will be changed CPM's position is unacceptable