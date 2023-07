മകന്റെ കൈപിടിച്ച് കരഞ്ഞ് സക്കറിയയുടെ ഓട്ടം: ഓടിയെത്തി യാത്രാമൊഴി

ചങ്ങനാശേരി ∙ ‘എന്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ആ മനുഷ്യനെ ഇനി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. മകന്റെ കൈ പിടിച്ച് ആ ബസിനു പിന്നാലെ ഓടി.’ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അവസാനമായി കാണുന്നതിനു കരഞ്ഞ് ബസിനു പിന്നാലെ മകനുമായി ഓടിയ പിതാവ് തോമസ് സക്കറിയ പറയുന്നു.



പത്തനാപുരം സ്വദേശിയും സോഫ്റ്റ്സ്കിൽ ട്രെയിനറുമാണ് തോമസ് സക്കറിയ. മകൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ജഗത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഏറെദൂരം ബസിനൊപ്പം ഓടിയ ഇവർക്കായി ബസ് നിർത്തുകയും ഉള്ളിൽ കയറി അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

മുൻപു വൈദികനായി തിരുവനന്തപുരത്തു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോമസ്, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കുടുംബവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മക്കളായ മറിയയും അച്ചുവും ഈ കാലയളവിൽ പള്ളിയിൽ ക്വയറിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. വൈദികപദവി ഉപേക്ഷിച്ച്, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കോട്ടയത്തേക്കു താമസം മാറിയതോടെ തോമസ് സക്കറിയയ്ക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു. ഭാര്യ അജിത റബർ ബോർഡിൽ ലൈബ്രേറിയനാണ്.

ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബന്ധു മരിച്ചതോടെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അവിടേക്കു പോകേണ്ടതായി വന്നു. എങ്കിലും യാത്രയ്ക്കിടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കാണാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ചങ്ങനാശേരി ബൈപാസിലൂടെ എത്തിയെങ്കിലും തിരക്ക് മൂലം കാർ മുൻപോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് ഇറങ്ങി നടന്നത്. പെരുന്നയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഭൗതികശരീരവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബസ് കടന്നുപോയിരുന്നു. പിന്നെയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. പിന്നാലെ ഓടി. ‘ഇത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മക്കളെയും അറിയിക്കണമെന്നു തോന്നി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ വേണമല്ലോ’ – തോമസ് സക്കറിയ പറഞ്ഞു.

English Summary : Zacharia run besides bus to see Oommen Chandy