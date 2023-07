99ലെ പ്രളയത്തിന് 99 വയസ്സ്; കാളവണ്ടി മുതൽ ട്രെയിൻ വരെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മൂന്നാറിന്റെ കഥ

99 വർഷം മുൻപ് ഇതുപോലൊരു ജൂലൈയിൽ മൂന്നാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. തുള്ളിതോരാത്ത ഒരു മഹാപ്രളയത്തിൽ ആ പട്ടണം ഒലിച്ചുപോയി. 1924 ജൂലൈ 16ന് ആയിരുന്നു പഴമക്കാർ 99ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നു വിളിക്കുന്ന ആ പ്രളയപ്പെയ്ത്തിന്റെ തുടക്കം. 19 ആയപ്പോഴേക്കും പ്രളയമെത്തി. കൊല്ലവർഷം 1099 കർക്കടക മാസത്തിൽ ഉണ്ടായതിനാലാണ് 99ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇക്കാലത്തു ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മൂന്നാർ പട്ടണത്തിന്റെ അന്ത്യം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രളയം. പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറി പുനർനിർമിച്ചതാണ് ഇന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാർ. പഴയ മൂന്നാറിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ, പ്രളയത്തിലൂടെ, 99ലെ ആ മഹാപ്രളയത്തിന് 99 വയസ്സു തികയുന്ന ഈ ജൂലൈയിൽ ഒരു യാത്ര...

പഴയ മൂന്നാറിന്റെ കഥ

മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഫോണും തപാലുമുൾപ്പെടെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളും പഴയ മൂന്നാറിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു

1252

 മൂന്നാർ മുതുവാന്മാരുടെ ഭൂമിയായിരുന്നു. പാണ്ഡ്യചോള യുദ്ധകാലത്തു മധുരയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണിവർ.

 എഡി 1252ൽ മുതുവാന്മാരിൽനിന്നു പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം മൂന്നാർ–അഞ്ചുനാട് പ്രദേശം കീഴടക്കി.

 സ്ഥലം കാണിച്ചുകൊടുത്ത കണ്ണൻ, തേവൻ എന്നിവരുടെ ഓർമയ്‌ക്കായി മലനിരകൾക്കു കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് എന്നു പേരിട്ടു.

 മുതിരപ്പുഴ, നല്ലതണ്ണി, കുണ്ടള പുഴകൾ ചേരുന്നതു കൊണ്ടാണ് മൂന്നാറെന്ന പേരു വന്നത്.

1790

 ടിപ്പു സുൽത്താൻ തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു പടനയിച്ച കാലത്താണു ബ്രിട്ടിഷുകാർ മൂന്നാറിലെത്തിയത്.

 മധുരയിൽനിന്നു ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ച് കേണൽ ആർതർ വെല്ലസ്‌ലി 1790ൽ കമ്പംമെട്ട് വഴി മൂന്നാറിലേക്കു മലകയറി. ടിപ്പുവിനെ എതിരിടാനായിരുന്നു വരവ്.

 യുദ്ധത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടിഷുകാർ മൂന്നാർ വിട്ടില്ല.

 1878ൽ പൂഞ്ഞാർ രാജാവിൽനിന്നു പാട്ടത്തിനെടുത്ത കണ്ണൻദേവൻ കുന്നുകളിൽ ബ്രിട്ടിഷുകാർ കോട്ടപണിതു.

കാളവണ്ടി മുതൽ ട്രെയിൻ വരെ

1831

റോഡ്

 1831ൽ കോതമംഗലത്തു നിന്നു തട്ടേക്കാട്, കുട്ടമ്പുഴ, പൂയംകുട്ടി, പീണ്ടിമേട്, കുറത്തിക്കുടി, മാങ്കുളം, ആനക്കുളം, ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴി മൂന്നാറിലേക്കു റോഡ് പണിതു. ആലുവ–മൂന്നാർ രാജപാത എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ റോഡ് മധുര– കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കൊച്ചിയെ മൂന്നാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന വഴി കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

 1892ൽ മൂന്നാറിൽ നിന്നു നയമക്കാട്, തലയാർ, മറയൂർ, ചിന്നാർ വഴി ഉദുമൽപേട്ടയ്ക്കടുത്ത മാൻപെട്ടി വരെയുള്ള റോഡിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു.

 ഈ റോഡ് 1904ൽ കാളവണ്ടികൾ പോകുംവിധം വികസിപ്പിച്ചു. 1923ൽ മോട്ടർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിത്തുടങ്ങി.

1880

 മൂന്നാറിൽ ബ്രിട്ടിഷുകാർ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് തേയിലക്കൃഷിയല്ല. 1879ൽ സിങ്കോണയാണു നട്ടത്.

 അക്കാലത്തു മലേറിയ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ക്വിനീൻ ഈ മരത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത്.

 എ.എച്ച്. ഷാർപ് 1880ൽ മൂന്നാറിൽ ആദ്യത്തെ തേയിലച്ചെടി നട്ടു. 50 ഏക്കറിലായിരുന്നു തുടക്കം.

 പാർവതി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഷാർപ് ആദ്യമായി കൃഷി തുടങ്ങിയത്.

1888

പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്

 ഇടുക്കിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസുകളിലൊന്നാണു മൂന്നാറിലേത്.

 1892ൽ ദേവികുളത്തും 1894ൽ തലയാറിലും തപാൽ തുടങ്ങി.

 പഴയകാലത്തു പോസ്റ്റ്മാന്മാരെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ അംഗരക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

1898

ആശുപത്രി

 1898ൽ സ്കോട്‌ലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഡോ.കേറിന്റെ നേത‍ൃത്വത്തിൽ പെരിയവരൈ എസ്റ്റേറ്റിൽ‍ ഒരു ആശുപത്രി പണിതു.

1 909ൽ നല്ലതണ്ണിയിൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയും ആരംഭിച്ചു.

1900

റോപ്‌വേ

 1899–1900 വർഷത്തിലാണ് ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിനടുത്ത കുരങ്ങിണിയിലേക്കു റോപ്‌വേ പണിതത്.

 വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം.

 ഇത് അക്കാലത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോപ്‌വേകളിലൊന്നായിരുന്നു.

 മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച റോപ്‌വേ, ഡാമിന്റെ നിർമാണത്തിനു ശേഷം കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനി വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

1902

മോണോ റെയിൽ

 തേയിലയും മറ്റു ചരക്കുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു 1902 മുതൽ മോണോ റെയിൽ സർവീസ് നിലവിൽവന്നു.

 തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ മൺപാതയുടെ നടുവിൽ ഒറ്റ റെയിൽ സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു മോണോ റെയിൽ.

 കാളവണ്ടി പോലെ മൃഗങ്ങൾ വലിച്ചു നീക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്. ചെറിയ ചക്രം സ്റ്റീൽ നിർമിത പാളത്തിലൂടെ ഓടും. വലിയ ചക്രം മൺപാതയിലൂടെ.

 ഘർഷണബലം കുറഞ്ഞ റെയിലിലൂടെ ഒരു ചക്രമുരുളുന്നത് ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടി.

1904

വൈദ്യുതി

 1904ൽ പള്ളിവാസലിൽ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തുടങ്ങി. ഫിൻലേ കമ്പനിയാണു മുതിരപ്പുഴയാറിലെ വെള്ളമുപയോഗിച്ചു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്.

 1910 പെരിയകനാലിൽ രണ്ടാമത്തെ പവർഹൗസ് തുടങ്ങി.

 1920 ആയപ്പോഴേക്കും മാട്ടുപ്പെട്ടി, യല്ലപ്പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ ചെറു പവർഹൗസുകൾ പണിതു വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങി.

1908

മോട്ടർ ബൈക്ക്

 മൂന്നാറിൽ ആദ്യമായി മോട്ടർ ബൈക്ക് എത്തി. 1911ൽരണ്ടാമത്തെ ബൈക്കുമെത്തി.

1908

ടെലിഫോൺ

1908ൽ മൂന്നാറിൽ ടെലിഫോൺ സർവീസ് തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഫോണുണ്ടായിരുന്നത്.

വട്ടക്കാട്, നയമക്കാട്, ചെണ്ടുവരൈ, പഴയ മൂന്നാർ, ദേവികുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫോൺ ടവറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

പഴയ മൂന്നാറിലായിരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച്.

ട്രെയിൻ

1908ൽ കപ്പൽ മാർഗം ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് 4 ആവി എൻജിനുകൾ തൂത്തുക്കുടിയി‍ൽ എത്തിച്ചു. അവിടെനിന്നു കാളവണ്ടികളിൽ ‌കുരങ്ങിണിയിലേക്ക്. പിന്നീടു റോപ്‌വേ വഴി ടോപ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്.

തുടർന്നു മൂന്നാർ - ടോപ് സ്റ്റേഷൻ പാതയിൽ 4 ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു.

എൻജിനും തേയിലച്ചാക്ക് അടുക്കാനുള്ള 4 ബോഗികളും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു യാത്ര ചെയ്യാനായി ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കംപാർട്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം അന്നത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. അവിടെനിന്നു മുതിരപ്പുഴയാറിനു കുറുകെ പാലം തീർത്ത് അതിലൂടെയാണു പാത പോയിരുന്നത്.

മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലും കുണ്ടള പാലാറിലും കൂടി സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മൂന്നാറില്‍ 16 തേയില ഫാക്‌ടറികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള തേയിലച്ചാക്കുകൾ ട്രെയിനിൽ ടോപ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും. തുടർന്നു റോപ് വേയിലൂടെ ബോഡിനായ്‌ക്കന്നൂരിലേക്ക് ഇറക്കും. അവിടെനിന്നു തൂത്തുക്കുടി വഴി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്.‌

മഹാപ്രളയം വന്നവഴി

1924

ജൂലൈ 16 കൊല്ലവർഷം 1099 കർക്കടകം 1

രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട മഴയുടെതുടക്കം.

ജൂലൈ 16. മഴ അതിശക്തമായി. ജൂലൈയിൽ ആകെ 485 സെന്റീമീറ്റർ മഴ പെയ്തെന്നു ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ കണക്ക്.

ചരിത്രപ്പെയ്ത്ത്

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ ഇതാണെന്നു കരുതുന്നു.

ജൂലൈ 16ന്, 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം പെയ്തത് 31.7 സെന്റിമീറ്റർ മഴ. തലേന്നു പെയ്തത് 24 സെന്റിമീറ്റർ.

ആദ്യ പ്രളയം ഇങ്ങനെ

ഇപ്പോൾ മാട്ടുപ്പെട്ടി അണക്കെട്ടുള്ള ഭാഗത്ത്, ഒലിച്ചെത്തിയ മരങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു ബണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു.

ഉരുൾപൊട്ടിയ ജലം ഇവിടെ കെട്ടിനിന്നു.

ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ഈ ബണ്ട് തകർന്നു. താഴോട്ടൊഴുകിയ വെള്ളവും കടപുഴകിയ മരങ്ങളും മൂന്നാർ പട്ടണത്തെ തകർത്തു.

റെയിൽപാതയും റോഡുകളും തകർന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

രണ്ടാം പ്രളയം ഇങ്ങനെ

ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ്‌വർക് ഡാമുള്ള സ്ഥലത്തുബണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു.

പെരിയവര, കന്നിമല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒഴുക്കു കൂടിയായപ്പോൾ പഴയ മൂന്നാറിനു സമീപത്ത് 1000 ഏക്കറോളം സ്ഥലം തടാകമായി.

പഴയ മൂന്നാറിലെ ടീ ഫാക്ടറിയും വർക്‌ഷോപ്പും കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനി വക ഡിപാർട്മെന്റ് സ്റ്റോറും മുങ്ങി

മഴ തുടങ്ങിയതിന്റെ ആറാം ദിവസം ഈ ബണ്ട് പൊട്ടി.

ഈ വെള്ളമെത്തി പള്ളിവാസലിൽ 200 ഏക്കർ കുത്തിയൊലിച്ചു.

പള്ളിവാസലിൽ 150 അടി ഉയരത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപപ്പെട്ടു.

വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന 2 ജനറേറ്ററുകളും മണ്ണിലായി.

മൂന്നാറിനു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വെള്ളമുയർന്നു.

‌വെള്ളം പൊങ്ങി ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മലയാള മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്ത

കർക്കടകം 14, 1099, ദേവികുളം .

മൂന്നാർ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു. മല ഇടിഞ്ഞുവീഴുക നിമിത്തം 100ൽ ചില്ല്വാനം ആളുകൾ ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തെ കച്ചേരി ഇരിക്കുന്നതു നാലുവശവും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു താഴ്‌വയിലാകുന്നു. മഴയിൽ ഇതു നാലും പൊട്ടി താഴെ വരികയും വളരെ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ പാലമുൾപ്പെടെ മൂന്നു പാലങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും മരിച്ചതിന്റെശേഷം ശേഷിച്ച 19 വയസ്സു മാത്രമുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീ ആറു വയസ്സുള്ള തന്റെ സഹോദരനെ ആപ്രദേശമെല്ലാം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നാം എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുംകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. മൂന്നാർ എന്നു പറയുന്ന സ്‌ഥലമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന ടൗൺ. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ആ സ്‌ഥലത്തെ മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപതിച്ച് അതുകൾ ഇരുന്ന സ്‌ഥലം നല്ല മണൽപ്പുറമായിരിക്കുന്നു.

English Summary: 99 Years of 99 Flood; The story of old Munnar