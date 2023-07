പുതുപ്പള്ളി പോര് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം? വയനാട്ടിൽ ഇക്കുറിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ഒഴിവു വന്ന പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൗ വർഷം 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം നടത്താൻ സാധ്യത. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ, മിസോറം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇൗ വർഷം അവസാനവും അടുത്ത വർഷം ആദ്യവുമായി 5 വർഷത്തെ ഭരണ കാലയളവു പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. മിസോറം ഡിസംബർ 17നും ഛത്തീസ്ഗഡ് ജനുവരി 3നും മധ്യപ്രദേശ് ജനുവരി 6നും രാജസ്ഥാൻ ജനുവരി 14നും തെലങ്കാന ജനുവരി 16നുമാണ് 5 വർഷത്തെ ഭരണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇൗ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരുമിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താനാണു സാധ്യത.

നിയമസഭാംഗം അന്തരിച്ചാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണു ചട്ടം. ഇതനുസരിച്ച് ജനുവരി 17നു മുൻപു പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒഴിവു സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അക്കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിയുന്നെങ്കിൽ, പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പമാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താറ്.

അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടതോടെ ഒഴിവു വന്ന വയനാട്ടിൽ ഇനി ഉപതിരഞ്ഞെ‍ടുപ്പ് നടത്താൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു വർഷമെങ്കിലും കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലേ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താറുള്ളൂ. മാർച്ച് 24നാണ് രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയത്. മേയ് വരെയാണു ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി. ഇതനുസരിച്ച് 14 മാസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കേസ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അടുത്ത മാസം 4നു സുപ്രീംകോടതി കേസിൽ വിധി പറയുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിധി അനുകൂലമായാൽ രാഹുലിന് വയനാട് എംപിയായി മടങ്ങിവരാം. വിധി രാഹുലിന് എതിരായാൽ തുടർന്നുള്ള 9 മാസത്തേക്കായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധ്യതയില്ല.

English Summary: Puthuppally byelection may be conducted along with five state assembly elections