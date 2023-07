ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ

ശാസ്താംകോട്ട (കൊല്ലം) ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ച കേസില്‍ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പൊലീസ് പിടിയിൽ. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്‍ പത്തനംതിട്ട‍ ഡിവിഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ കുന്നത്തൂർ നടുവിൽ കളത്തൂർ വീട്ടിൽ ആർ.രാജേഷ് കുമാർ (44) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.



സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിനു താഴെയാണ് വിദ്വേഷകരമായ രീതിയിൽ രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചത്.

