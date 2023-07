6 വയസ്സുകാരനെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന കേസ്; പ്രതിക്കു വധശിക്ഷ

തൊടുപുഴ ∙ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയെ ചുറ്റികകൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും 14 വയസ്സുള്ള പെ‍ൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിക്കു വധശിക്ഷ. കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരീഭർത്താവായ അൻപതുകാരനാണ് ഇടുക്കി അതിവേഗ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി ടി.ജി.വർഗീസ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

വധശിക്ഷയ്ക്കു പുറമേ പോക്സോ നിയമത്തിലെ 4 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 4 ജീവപര്യന്തം (മരണം വരെ) കഠിന തടവും ഭവനഭേദനം, കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, മാരകമായി മുറിവേൽപിക്കൽ, കൊലപാതക ശ്രമം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് 103 വർഷം കഠിന തടവും വിധിച്ചു. 6 വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിനാണ് വധശിക്ഷ. വധശിക്ഷ ആദ്യം നടപ്പാക്കണമെന്നു വിധിയിലുണ്ട്. വധശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചാലും പ്രതി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനാണു മറ്റു ശിക്ഷകൾ.

9.91 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമുണ്ട്. പിഴയടച്ചാൽ 11 വർഷം തടവു ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഈ തുക അതിജീവിതയ്ക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം. കൂടാതെ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി 50,000 രൂപ അതിജീവിതയ്ക്കു നൽകണം. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണിതെന്നു ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എസ്.എസ്.സനീഷ് ഹാജരായി.

ഇടുക്കി ആനച്ചാലിനു സമീപം 2021 ഒക്ടോബർ 3ന് പുലർച്ചെ 3.10നായിരുന്നു ആക്രമണവും കൊലപാതകവും. കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്നു പ്രതിയെ ഭാര്യ വാടകവീട്ടിൽ‌നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നു. കുടുംബം തകർക്കാൻ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്നുണ്ടായ പകയാണു ക്രൂരകൃത്യത്തിനു കാരണമെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. 2022 ഏപ്രിൽ 18 ന് വിസ്താരം ആരംഭിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. നിലവിൽ മുട്ടം ജില്ലാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ അടുത്ത ദിവസം വിയ്യൂർ ജയിലിലേക്കു മാറ്റും.

(അക്രമത്തിനിരയായ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണു വാർത്തയിൽ പ്രതിയുടെ അടക്കം പേരും വിലാസവും ചിത്രവും ഒഴിവാക്കിയത്.)

