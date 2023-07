കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം: റൺവേ സുരക്ഷിത മേഖലയ്ക്ക് ചെലവ് കേന്ദ്രം വഹിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷിത മേഖലയ്ക്കു സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ പൂർണചെലവ് കേന്ദ്രം വഹിക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റ് സ്ഥിരം സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.



വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ എൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏരിയ (റെസ) ഇരുഭാഗത്തും 240 മീറ്ററായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഈ ചെലവ് വഹിക്കണമെന്ന വി.വിജയ്സായ് റെഡ്ഡി അധ്യക്ഷനായുള്ള സമിതിയുടെ ശുപാർശ നടപ്പായാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബാധ്യത ഒഴിവാകും.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ നിലവിലെ റൺവേയുടെ നീളം കുറച്ച് ‘റെസ’യ്ക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

നിലവിൽ ഇരുഭാഗത്തും 90 മീറ്റർ വീതമാണ് ‘റെസ’യുടെ നീളം. വിമാനാപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ഇത് 240 മീറ്ററാക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. ഇതിന് 14.5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കണം. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും നിരപ്പാക്കലിനുള്ള ചെലവും സംസ്ഥാന വഹിക്കണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം ആദ്യം നിർദേശിച്ചത്. പിന്നീട് നിരപ്പാക്കലിനായി 100 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ചെലവ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വഹിക്കാൻ ധാരണയായി. 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ ചെലവു വന്നാൽ അത് സംസ്ഥാനം വഹിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉപാധി. എന്നാൽ, ഈ ഉപാധി കേരളം അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നു പാർലമെന്റ് സമിതിക്ക് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

റൺവേ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്താലും, ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം റൺവേ കടന്ന് നീങ്ങിയാലും അപകടമുണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള സുരക്ഷാ മേഖലയാണു റെസ.

