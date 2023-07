അധിക്ഷേപം: മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിന് എതിരെ പരാതി

കളമശേരി ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ബി.സേതുരാജിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി. മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും മുൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറുമാണ് സേതുരാജ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ജിന്റോ ജോൺ ആണ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകിയത്.

അരനൂറ്റാണ്ടെത്തുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള വെറുപ്പാണെന്നും ഇനി ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വെറുപ്പിന്റെ പ്രകടനമാണെന്നുമാണു സേതുരാജ് കുറിച്ചത്. സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന സേതുരാജിനു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റരീതികൾ ബാധകമാണെന്നു പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Complaint against minister P Rajeev's staff of facebook post against Oommen Chandy