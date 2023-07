കേസുകളിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക്; വനം വകുപ്പിന് വിമർശനം

കോഴിക്കോട്∙ നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമിയും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ വനം വകുപ്പിന്റെ സമീപനത്തിൽ കേസ് കേൾക്കുന്ന കോടതികൾക്ക് അതൃപ്തി. വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഇഎഫ്എൽ ട്രൈബ്യൂണൽ രണ്ടു കേസുകളിൽ സർക്കാരിന് ആയിരം രൂപ വീതം കോടതിച്ചെലവു വിധിച്ചു.



സംസ്ഥാനത്ത് 11,524 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വന ഭൂമി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ 1,586.147 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമിയാണ്. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 135.81 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും. മലബാർ മേഖലയിലാണ് ഇതിന്റെ 90 ശതമാനവും. വനം വകുപ്പ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ പ്രധാന കേസുകൾ നടക്കുന്നത്.

നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാനൂറ്റമ്പതോളം കേസുകളാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.

മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി കേസുകൾ ഉണ്ട്. ക്വാറി മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് മിക്ക ഭൂമി ഇടപാടുകളും.

നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി കേസുകളിൽ ഫലപ്രദമായ വാദങ്ങൾ സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾക്ക് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമുള്ള ഗുരുതരമായ കുറിപ്പാണ് വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ജഡ്ജി പി.സെയ്തലവി കഴിഞ്ഞ 13ന് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചത്.

പരിഗണനയിൽ ഉള്ള ഒഎ 52–2001 നമ്പർ കേസ് 27ലേക്ക് വിധി പറയാൻ മാറ്റി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇഎഫ്എൽ ട്രൈബ്യൂണലിലെ രണ്ടു കേസുകളിൽ അഭിഭാഷക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, ജഡ്ജി കെ.അനന്തകൃഷ്ണൻ നവഡ സർക്കാരിന് 1000 രൂപ വീതം കോടതിച്ചെലവു വിധിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്ന് വനംവകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഏറ്റെടുത്ത വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വാദങ്ങൾ. കൈവശാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കുന്നതും കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നതും ട്രൈബ്യൂണലാണ്. ഹൈക്കോടതി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ട്രൈബ്യൂണലിനോടാണ്. സുപ്രീം കോടതി വരെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നതിനാൽ അടിസ്ഥാന വാദം ദുർബലമാകുന്നത് ഭൂമി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇഎഫ്എലിൽ പെട്ട ചെറുകിടക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമഭേദഗതിയുമായി സർക്കാർ പോകുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കെ കേസുകളിൽ വകുപ്പിന് ഗൗരവ സമീപനമില്ലാത്തത് സംശയങ്ങൾക്കു വഴിതുറക്കും.

എത്ര കേസുകൾ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ക്രോഡീകരിച്ച കണക്കുകൾ പോലും വനം വകുപ്പിൽ ലഭ്യമല്ല.

കേസുകൾ പഠിക്കാൻ സമയം വേണം



ഇഎഫ്എൽ ട്രൈബ്യൂണലിലും വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിലും ഒരേ ഗവ. പ്ലീഡർക്കാണ് ചുമതല. ചുമതലയേറ്റിട്ട് ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കേസുകൾ പഠിക്കാൻ സമയം വേണം. രണ്ടു കേസുകൾ ഒരേ സമയത്ത് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഹാജരാകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് കോടതിച്ചെലവ് ഈടാക്കാൻ വിധി വന്നത്. വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ കോടതിയുടെ എതിർനിരീക്ഷണം വന്ന കേസ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. - കെ.വി.ശ്രീജ (ഗവ. പ്ലീഡർ)



സംസ്ഥാനത്തെ വനഭൂമി



ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ

റിസർവ് വനം : 6451.677



നിർദിഷ്ട റിസർവ് വനം: 285.993

നിക്ഷിപ്ത വനം: 1586.147

പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം: 135.812

സംരക്ഷിത വനം: 3066.184

ആകെ: 11525.813

*2022 വനം വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം

English Summary : Criticism to Forest Department about Slow down in cases