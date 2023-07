യുവാവിന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ സംഭവം; സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

അടിമാലി ∙ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പൊളിഞ്ഞപാലം എള്ളംപ്ലാക്കൽ വിജയരാജന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ. അടിമാലി പൊളിഞ്ഞപാലം മുറ്റത്ത് വടക്കേതിൽ ബിനു (47) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണു വിജയരാജനെ ബിനു വെട്ടിയത്.



തടി വ്യാപാരിയായ ബിനുവിനു ഫർണിച്ചർ നിർമിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു വിജയരാജനാണ്. തടി വാങ്ങിയ വകയിൽ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന 15,000 രൂപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൈവെട്ടിൽ കലാശിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വിജയരാജൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പൊളിഞ്ഞപാലത്ത് തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണു ബിനു ആക്രമിച്ചത്. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണു വിജയരാജൻ. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കൈപ്പത്തി തുന്നിച്ചേർത്തു. എസ്എച്ച്ഒ ക്ലീറ്റസ് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

