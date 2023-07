ശ്രുതിതരംഗം: ഉപകരണം പുതുക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കാതെ സർക്കാർ

കണ്ണൂർ ∙ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഉപകരണം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട കുട്ടികളിൽനിന്ന് സർക്കാർ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. 360 പേരാണ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 3 മാസമായിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപകരണം സ്വന്തം നിലയിൽ പുതുക്കാൻ 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവുണ്ട്. ഇതിനു കഴിയാതായതോടെ ഇവരിൽ 37 പേർ ശബ്ദലോകത്തുനിന്നു പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. പഠനവും മുടങ്ങി.



‘ധ്വനി’ പദ്ധതിയിലേക്കു മാത്രമാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ‘ശ്രുതിതരംഗം’ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ 2012 നു മുൻപ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ‘ധ്വനി’. കെ.കെ.ശൈലജ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ‘ധ്വനി’ വഴി 87 പേരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിനൽകിയിരുന്നു. കോക്ലിയർ കമ്പനിയുടെ ‘സ്പ്രിന്റ്’ മോഡലിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.

അഡ്വാൻസ് ബയോണിക്സ് (എബി), മെഡൽ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ചില മോഡലുകളുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ‘ധ്വനി’യിലേക്ക് വീണ്ടും അപക്ഷ നൽകാൻ അവസരം നൽകി. ഇവരിൽനിന്ന് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ നൽകിയ പട്ടികയിലെ 25 പേർക്കായി 59.47 ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി (എസ്എച്ച്എ) അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ‘ശ്രുതിതരംഗ’ത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 360 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല.

ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിൽനിന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിലേക്കു മാറ്റാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസമായി. ഫയലുകളുടെ വകുപ്പുമാറ്റം നീളുമ്പോൾ അതിലെ ആളുകളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും നീളുന്നു.

കേൾവിപരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കും



‘്രധനവകുപ്പ് നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതി ആരോഗ്യവകുപ്പിലേക്കു മാറ്റുന്നത്. കേൾവിപരിമിതിയുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.’ – വീണാ ജോർജ് (ആരോഗ്യമന്ത്രി)

English Summary : Government did not inviting applications to renew Cochlear implant device