കിണർ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു; തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

കൊല്ലം∙ കിണർ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അകപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷിച്ചു. മറ്റൊരു തൊഴിലാളി അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. രാമൻകുളങ്ങര മതേതര നഗറിൽ കുരീപ്പള്ളി അശ്വതിവില്ലയിൽ അശോക് കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സുജ അപ്പാർട്മെന്റ് വളപ്പിലാണ് അപകടം. മണ്ണിനടിയിൽപെട്ട ഇലങ്കത്തുവെളി പോളയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ പ്രദീപിനെ (വിനോദ്–42) അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നു പുറത്തെടുത്ത് കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50 നാണു സംഭവം. റോഡിനോടും ചുറ്റുമതിലിനോടും ചേർന്ന ഭാഗത്തെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടിഞ്ഞു 14 അടി താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കിണറിലേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നു. കല്ലുപുറം സ്വദേശികളായ ഷെമീർ (40), ഉണ്ണി (48), ബാബു (48) എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് പ്രദീപ് കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രദീപിനൊപ്പം ഷെമീറാണ് കിണറിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിരുന്നത്. വശങ്ങളിലെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഷെമീർ മുകളിലേക്കുള്ള കയറിൽ പിടിച്ചു കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചുറ്റുമതിലിന്റെ പാറയും കോൺക്രീറ്റും അടക്കം പ്രദീപിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരെ മണ്ണു മൂടിയ പ്രദീപിനെ മുകളിൽ നിന്നിരുന്ന ഷെമീറാണ് കഴുത്ത് വരെ മണ്ണ് മാറ്റി ആദ്യ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. കഴുത്തൊപ്പം മണ്ണിൽ നിന്നിരുന്ന പ്രദീപിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ അഗ്നിരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി മണൽ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

3 നില അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ കപ്പിയും കയറും സജ്ജമാക്കി പ്രദീപിന്റെ അരയിൽ കയർ ബന്ധിപ്പിച്ചും വശങ്ങളിലെ മണ്ണ് നീക്കിയും ഏറെ ശ്രമിച്ചാണ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്.

