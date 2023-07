ത്രിശങ്കുവിൽ സ്മാർട് മീറ്റർ; തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ; നിലവിലെ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗഡുക്കളായി വില തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ‘ ടോട്ടക്സ് ’ മാതൃകയിൽ വൈദ്യുതി സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയും ബോർഡിലെ സിഐടിയു, ഐഎൻടിയുസി, എഐടിയുസി സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എന്തു വേണമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം. തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വിട്ടെന്നു മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ എംപാനൽ ചെയ്ത കമ്പനികൾ അവരുടെ ചെലവിൽ സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു 10 വർഷത്തേക്കു പരിപാലിക്കുകയും മീറ്റർ വില ഗഡുക്കളായി 10 വർഷം കൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നു തിരികെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടക്സ് മാതൃക. ഇതിന്റെ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനവും ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജും പ്രീപെയ്ഡ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും മറ്റും ഈ കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഇതിനു പകരം ബോർഡ് വില കൊടുത്തു മീറ്റർ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ചാൽ മതി എന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎമ്മിനും ബോർഡിലെ സംഘടനകൾക്കും.

ടോട്ടക്സ് മാതൃകയിൽ 37 ലക്ഷം സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും കമ്പനികൾ ഉയർന്ന വിലയാണു ചോദിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കും. ടോട്ടക്സ് മാതൃകയോട് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള എതിർപ്പു വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രത്തിനു കത്തയയ്ക്കുമെന്നു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഈ വിഷയം ഇതുവരെ എൽഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുന്നു.

സ്മാർട് മീറ്റർ ഒരു ഘടകം മാത്രം:

സബ്സിഡി നഷ്ടം അവ്യക്തം

കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രസരണ വിതരണ നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ (ആർഡിഎസ്എസ്) ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് സ്മാർട് മീറ്റർ. കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിക്കു 3 ഘടകങ്ങളാണ് . 1) പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള 2225.88 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി. 2) വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല ശക്തമാക്കാനും ആധുനീകരിക്കാനുമുള്ള 1908 കോടിയുടെ പദ്ധതി. 3) സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 8200 കോടിയുടെ പദ്ധതി. ആദ്യത്തെ 2 പദ്ധതികളുടെ കേന്ദ്ര സബ്സിഡി 2480 കോടിയാണ്. സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചാൽ ഒരു മീറ്ററിനു പരമാവധി 900 രൂപ വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും. കേന്ദ്ര സബ്സി‍ഡി 1230 കോടി വരും. ആകെ സബ്സിഡി 3710 കോടി.

കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാ‍ർഗനിർദേശം അനുസരിച്ച് സ്മാർട് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സിഡി ആയ 1230 കോടിയേ നഷ്ടപ്പെടൂ. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ സബ്സിഡിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ വായ്പയെടുക്കാനുള്ള പരിധിയെ വരെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണു കേന്ദ്ര അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്.

പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും കേന്ദ്രം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബോർഡിനു സർക്കാരും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകാനുള്ള കറന്റ് ചാർജ് കുടിശിക അടച്ചു തീർക്കണം. 2021 മുതൽ ബോർഡിനുള്ള നഷ്ടം നികത്തണം .2021–22ൽ ബോർഡിനു നഷ്ടമില്ല. 2022–23ലെ നഷ്ടമായ 836 കോടിയുടെ 75% സർക്കാർ നൽകണം. ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബോർഡിലെ സംഘടനകളുടെ പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. വിതരണ മേഖല ശക്തമാക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമായി 11,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കു കൂടി അനുമതി തേടി ബോർഡ് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ 6,600 കോടി രൂപ കൂടി സബ്സിഡി ലഭിക്കും.

