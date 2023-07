ദമ്പതികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പണത്തിനെന്നു കൊച്ചുമകൻ

വടക്കേക്കാട് (തൃശൂർ) ∙ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകാത്തതിനാലാണ് ഉപ്പുപ്പയെയും ഉമ്മുമ്മയെയും കൊന്നതെന്ന് കൊച്ചുമകന്റെ മൊഴി. വയോധിക ദമ്പതികളായ നായരങ്ങാടി അണ്ടിക്കോട്ട് കടവ് റോഡ് പനങ്ങാവിൽ അബ്ദുല്ല (75), ഭാര്യ ജമീല (64) എന്നിവരാണു ചെറുമകൻ അഹമ്മദ് അക്മലിന്റെ (മുന്ന -26) കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയായത്. ഞായർ രാത്രിയാണു സംഭവം. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞ അക്മലിനെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്നു തിങ്കൾ രാവിലെ 11ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. പഠിച്ച കാലത്തെ പരിചയം വച്ചാണ് അവിടേക്കു പോയതെന്നും ഇന്തൊനീഷ്യയിലേക്കു കടക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും അക്മൽ പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇയാളെ അടുത്ത ദിവസം ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ‌ ചോദ്യം ചെയ്യും. മകൻ നൗഷാദിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കു മാറാൻ ഉപ്പൂപ്പയോടും ഉമ്മൂമ്മയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ ഇവർ എതിർത്തതിനെ തുടർന്നു ഞായർ രാത്രി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായെന്നും ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇരുവരെയും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നുമാണ് അക്മലിന്റെ മൊഴി.



ഇരുനില വീട്ടിലെ താഴെയുള്ള 2 മുറികളിലാണ് അബ്ദുല്ലയും ജമീലയും കിടന്നിരുന്നത്. ചെടി വെട്ടുന്ന കത്രിക ഉൗരി 2 ഭാഗങ്ങളാക്കിയതും മറ്റൊരു കത്തിയും തുണികൊണ്ടു മൂടിവച്ച ശേഷം താഴെ ദിവാൻ കോട്ടിലാണ് അക്മൽ കിടന്നത്. അബ്ദുല്ലയുടെ മുറി അടച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രി പതിനൊന്നോടെ ഉപ്പുപ്പയുടെ മുറിയിലെത്തി വെട്ടിയെന്നും മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ജമീലയുടെ മുറിയിൽ തട്ടിവിളിച്ചു വാതിൽ തുറപ്പിച്ച ശേഷം കഴുത്തിൽ കുത്തിയെന്നുമാണു മൊഴി. തലയറുത്താണു മാല ഊരിയെടുത്തത്. അലമാരയിലെ സാധനങ്ങൾ വാരിവലിച്ചിട്ട് മോതിരം, വള, മാല എന്നിവയും എടുത്തു.

English Summary : Couple was killed by Grandson for money