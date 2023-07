നെല്ലു സംഭരണം: ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് കേരള ബാങ്കുമായി ചർച്ചയ്ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം / പാലക്കാട് ∙ കർഷകരിൽനിന്നു സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില നൽകാനുള്ള വായ്പ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേരള ബാങ്കുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പു നടപടി ആരംഭിച്ചു. ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്നു വായ്പ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു വകുപ്പിന്റെ മനംമാറ്റം.



വായ്പ നൽകാൻ തയാറാണെന്നു കേരള ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ തിങ്കളാഴ്ച ‘മനോരമ’യോടു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതു സ്വാഗതം ചെയ്ത വകുപ്പു മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ കേരള ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടക്കും. മുൻപു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു പോലെ 7.65% പലിശയ്ക്കു വായ്പ നൽകാൻ തയാറാണെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചതായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം,വായ്പയെടുക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ഒന്നും ഈടു നൽകാനില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിൽ പണം നൽകുകയാണു പോംവഴി. നേരത്തെ കേരള ബാങ്ക് നൽകിയ 200 കോടി രൂപ വായ്പ സപ്ലൈകോ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുമില്ല. വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു മുൻപു സപ്ലൈകോ 2500 കോടി രൂപ വായ്പ വാങ്ങിയതു സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലു മുഴുവൻ പണയം വച്ചാണ്. ഈ പണം മുൻവായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവായി ബാങ്കുകൾതന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു. വീണ്ടും 400 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നെല്ലിന്റെ പണയത്തിൽ തന്നെയാണ്.

കേന്ദ്രം വിഹിതം കൂട്ടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കുന്നു



തിരുവനന്തപുരം ∙ നെല്ലിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ താങ്ങുവില കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭരണത്തിനു സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന വിഹിതം കുറയ്ക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തു സപ്ലൈകോ നെല്ലു സംഭരിക്കുന്നതു കിലോയ്ക്ക് 28.20 രൂപ നൽകിയാണ്. ഇതിൽ 20.40 രൂപ കേന്ദ്രം നൽകുമ്പോൾ 7.80 രൂപ സംസ്ഥാന പ്രോത്സാഹന ബോണസ് (എസ്ഐബി) ആണ്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണു വിഹിതം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.



തുടക്കത്തിൽ കിലോയ്ക്ക് 2.50 രൂപയായിരുന്നു വിഹിതം. അന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ താങ്ങുവില 9.50 രൂപയും. 2019–20ൽ കേന്ദ്രവിഹിതം 18.15 രൂപയായപ്പോൾ സംസ്ഥാനവിഹിതം 8.80 രൂപയായി. പിന്നീട് കേന്ദ്രവിഹിതം വർധിച്ചപ്പോൾ കേരളം കൂട്ടിയില്ല.

നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില 2022–23ൽ കേന്ദ്രം 20.40 രൂപയാക്കിയപ്പോൾ സംസ്ഥാനം 80 പൈസ കുറച്ചു. കേന്ദ്രവിഹിതം വരുന്ന സീസണിൽ 21.83 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലുൂം കേരളം മൗനം പുലർത്തുകയാണ്.

