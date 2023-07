അടിക്കടി വകുപ്പുമാറ്റം: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതിയുമായി ഐഎഎസുകാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ അടിക്കടിയുള്ള വകുപ്പുമാറ്റത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അഖിലേന്ത്യാ സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തോന്നുംപടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റുന്നുവെന്നതാണു പരാതി.



വകുപ്പുകളിൽനിന്നു മാസങ്ങൾക്കകം മാറ്റുന്ന പ്രവണത കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുതലുണ്ട്. ഇതു സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും. മുപ്പതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റി. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടു മാറ്റമുണ്ടായി. ഇക്കാര്യത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചും പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് ഐഎഎസ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്തു നൽകിയത്.

സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ആക്ട് (1951) പ്രകാരം സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ ശുപാർശയിലൂടെയാകണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് മന്ത്രിസഭ നിർദേശം നൽകണം. സുപ്രീം കോടതി നിഷ്കർഷിച്ച പ്രകാരം 2 വർഷത്തേക്കാണ് കേഡർ തസ്തികകളിലും തത്തുല്യ തസ്തികകളിലും നിയമനം നടത്തേണ്ടത്. കേഡർ തസ്തികകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലാവധി 2 വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയതും കേരളത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. 2 വർഷത്തിനു മുൻപ് സ്ഥലം മാറ്റണമെങ്കിൽ സർക്കാർ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടവും നടപടിക്രമവും പാലിക്കണം.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡ് കൂടാറില്ല. നിയമിച്ച് 2 വർഷം തികയുംമുൻപ് മാറ്റേണ്ടിവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് തീരുമാനം ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ബോർഡിനു വിടുക, നിയമനത്തിൽ കഴിവും പരിഗണിക്കുക, സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ ശുപാ‍ർശ കൂടാതെയോ മറികടന്നോ നടത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ കാരണം ഫയലിൽ മന്ത്രിയോ മന്ത്രിസഭയോ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ചു.

ജൂൺ മുതൽ അടുത്ത മാർച്ച് വരെ കഴിവതും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം മരവിപ്പിക്കണം. രണ്ടിലധികം അധികച്ചുമതല വഹിക്കുന്നതിന് ചട്ടപ്രകാരം പരിമിതിയുള്ളതിനാൽ അധികച്ചുമതല ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേഡർ തസ്തികകൾ ഐപിഎസിന് എന്നും പരാതി

ഐഎഎസ് കേഡർ തസ്തികകളിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതു തടയണമെന്നും ഐഎഎസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വരെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ, ഗതാഗത കമ്മിഷണർ തസ്തികകൾ ഐഎഎസ് കേഡർ തസ്തികകളായിരുന്നു. ഏറെ വർഷങ്ങളായി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇൗ തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐഎംജി), കില ഡയറക്ടർ തസ്തികകളും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതായിരുന്നു. ഇവ രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാറില്ല.



