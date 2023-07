മരംമുറി കേസ്: കുറ്റപത്രമായത് ഒന്നിൽ മാത്രം

കോഴിക്കോട്∙ റവന്യു വകുപ്പിന്റെ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ ചുവടു പിടിച്ച് വയനാട് മുട്ടിൽ അടക്കം, 11 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പതിനാലര കോടിയോളം രൂപയുടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച കേസുകളിൽ ഇതു വരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയത് ഒരു കേസിൽ മാത്രം. പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നു മുറിക്കാൻ നിരോധനമുള്ള തേക്ക്, ഈട്ടി മരങ്ങൾ കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നൊഴികെ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു കടത്തിയതായാണു കേസ്. വയനാട്ടിൽ നിന്നു മുറിച്ചു കടത്തിയത് 100 വർഷം മുതൽ 574 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള 195 ഈട്ടിയും തേക്കുമാണെങ്കിൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറിലേറെ മരങ്ങൾ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരിശോധനകളൊന്നും വേണ്ടാത്ത, ബത്തേരിയിൽ ഒരു മരം മുറിച്ച കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇതു വരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയത്.



നേര്യമംഗലം റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേക്ക് കടത്തിയത് – 663.

തൃശൂർ മച്ചാട് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് 407 മരങ്ങളും പട്ടിക്കാട് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് 316 മരങ്ങളും എറണാകുളം മുള്ളരിങ്ങാട് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് 114 മരങ്ങളും തട്ടേക്കാട്ടു നിന്ന് 168 മരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയിലെ മരങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നതു നീളുകയാണ്.

ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം രണ്ടു വർഷം പിന്നിടാറായപ്പോൾ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായാണ് മുട്ടിലിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനാ ഫലം ഈയിടെ പുറത്തു വന്നത്. 19 കേസുകളാണ് പൊലീസ് ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വനം വകുപ്പ് 584 ഒക്കറൻസ് റിപ്പോർട്ടും നൽകി. പൊലീസ് 19 എഫ്ഐആറും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട 28 പേരെ പ്രതി ചേർത്തെങ്കിലും ഇവർ യഥാർഥ പ്രതികളല്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 78 പ്രതികളാണു കേസിലുള്ളത്.

പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14.42 കോടിയുടെ 2696 (2520 തേക്ക്, 174 ഈട്ടി അടക്കം) സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ മുറിച്ചതായാണു കണ്ടെത്തൽ.

വയനാട്ടിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടു കേസുകളിൽ മരം നഷ്ടപ്പെട്ടതു വനഭൂമിയിൽ നിന്നാകാം എന്ന സംശയം വനം വകുപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മരം എവിടെയാണു നിന്നിരുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വനഭൂമിയിൽ നിന്നു മുറിച്ചു എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നു കോടതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെന്നു തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആരോപണ വിധേയർക്കാണെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മരം മുറിച്ചത് പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിന്നു തന്നെ: മന്ത്രി

കോഴിക്കോട്∙ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നു തന്നെയാണു മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയത് എന്നാണു വനം വകുപ്പ് മുൻപും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നു വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. കുറ്റക്കാർക്കു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. കുറ്റകൃത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണു കേസ് എടുത്തത്. പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാനാവശ്യമായ പഴുതുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതു സ്വാഭാവികം. ഒരുപാട് കർഷകരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതികൾ എങ്ങനെ മരം മുറിച്ചു എന്നതിനു കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണു മരം മുറി നടന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത മരങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ തന്നെയുണ്ട്. എത്ര പ്രഗല്ഭരായാലും പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല.

