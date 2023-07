വനം കേസ് നടത്തിപ്പിൽ ഇനി വിജിലൻസ് കണ്ണ്

കോഴിക്കോട്∙ വനഭൂമി സംരക്ഷണവും വകുപ്പിലെ സ്ഥലംമാറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ കോടതികളിലുള്ള കേസ് നടത്തിപ്പ് വനം വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക്. കേസ് കാര്യമായി വാദിക്കാതെയും സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാതെയും സർക്കാരിനെ പരാജയത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഉന്നതതലത്തിൽ ധാരണയായി. കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തെ കേസ് നടത്തിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ശേഖരിക്കും. ഇന്നു വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കും.



കേസുകളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെക്കുറിച്ച് ‘മനോരമ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തര നടപടി. ചില കേസുകളിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ മൗനം മനഃപൂർവമാണെന്ന സംശയം വനം വകുപ്പ് തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നു. വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ്, ഇഎഫ്എൽ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനം വകുപ്പ് കേസുകളിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും നടപടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് വനം വിജിലൻസിന്റെ ദൈനംദിന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. വനം വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള ഏഴു വർഷത്തെ കേസുകൾ, ഇപ്പോഴത്തെ നില, മേൽക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീലുകളുടെ സ്ഥിതി, അഭിഭാഷകർ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വകുപ്പിനെതിരെ വന്ന എക്സ്പാർട്ടി വിധികൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ അഭിഭാഷകർക്ക് പരിശീലനം



ട്രൈബ്യൂണലിലെ കേസ് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ അഭിഭാഷകർക്കു വനം വകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. വനം അധികൃതർ ഇക്കാര്യം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അടുത്തയാഴ്ച പാലക്കാട് പ്രത്യേക പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നു വനം ഉന്നതർ വ്യക്തമാക്കി.



സിഎടിയിലും തിരിച്ചടികൾ



കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലും സർക്കാരിന് സമാന തിരിച്ചടികൾ തുടരെ നേരിടുകയാണ്. അടുത്തിടെ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിൽ നടാത്ത തൈകളുടെ വ്യാജ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പൊലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. കണക്കുകൾ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി എന്ന വ്യാജരേഖയും ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കി. സ്ഥലം മാറ്റിയെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ച് ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീട് ഓരോ മാസം വീതം ഈ സ്റ്റേ, 12 തവണ ദീർഘിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ഭാഗം പറയാൻ പോലും അവിടെ അഭിഭാഷകൻ തയാറായില്ലെന്നാണ് വിവരം.



English Summary : Vigilance will monitor and manage forest cases on daily basis