സ്പീക്കർ ഷംസീർ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ നേരിടും: യുവമോർച്ച

തലശ്ശേരി ∙ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും അവഹേളിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിനെതിരെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം. സ്പീക്കറുടെ തലശ്ശേരിയിലെ എംഎൽഎ ഓഫിസിലേക്കു നടത്തിയ മാർച്ച് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.ഗണേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.



നിയമസഭാ ഓഫിസിൽനിന്നു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപങ്ങൾ ഷംസീർ നീക്കം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച ഗണേഷ്, പ്രഫസർ ജോസഫിന്റെ കൈ പോയതുപോലെ ഷംസീറിന്റെ കൈ പോകില്ലെന്ന വിശ്വാസമാകാം ഇതിനു പിന്നിലെന്നും എല്ലാക്കാലത്തും ഹിന്ദുസമൂഹം അങ്ങനെതന്നെ നിന്നുകൊള്ളണമെന്ന് കരുതരുതെന്നും പറഞ്ഞു.

പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായിരുന്നു. ശേഷം എം.ബി.രാജേഷ് സ്പീക്കറായി. ഇവർക്കു രണ്ടുപേർക്കുമില്ലാത്ത എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് ഷംസീറിനുള്ളത്. ഷംസീർ മാപ്പു പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ രാജിവയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ നേരിടും. എസ്ഡിപിഐയുടെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും പണി ഇപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐയും സിപിഎം നേതാക്കളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് – ഗണേഷ് പറഞ്ഞു. മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതോടെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

