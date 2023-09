അയ്യന്തോൾ ബാങ്ക് വായ്പത്തട്ടിപ്പ്: ഇരകളുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ ഇ.ഡി

തൃശൂർ ∙ അയ്യന്തോൾ സഹകരണ ബാങ്കിൽ വായ്പത്തട്ടിപ്പിനിരയായ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് ഇ.ഡി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) മൊഴിയെടുക്കും. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫിസിലേക്കു വിളിച്ചുവര‍ുത്തിയാകും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ.

ഇരകളായ വ്യാസപീഠം മൂത്താട്ടുകായലിൽ കുട്ടിക്കൃഷ്ണനും ഭാര്യ ശാരദയും ഇ മെയിലിലൂടെ നൽകിയ പരാതി ഇ.ഡി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മലപ്പുറം ആലങ്കോട് വൈക്കത്തുവെളപ്പേൽ അബൂബക്കർ വിദേശത്തേക്കു കടന്നു. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പോകുന്നതു തടയാനോ പൊലീസ‍ിനു കഴിയാതിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് അവ്യക്തം.

English Summary: Ayyanthole Bank Scam: ED to take deposition of victims