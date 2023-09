പ്രതികളെ കാണാൻ എത്തിയ സുഹൃത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു

ആലപ്പുഴ ∙ ജില്ലയിലേക്കു ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ, കേസിലെ പ്രതികളെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ജയിലിലെത്തിയ സുഹൃത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു. 21നാണു സംഭവം. മരുന്നു കടയിലേക്കെന്ന വ്യാജേന കുറിയർ വഴി ലഹരിമരുന്നു കടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായവരെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയിലിലെത്തിയ കൊല്ലം ഉമയനല്ലൂർ ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ഇജാസ് അഹമ്മദാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാൾ മുൻപ് ലഹരി മരുന്ന് കേസുകളിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Friend who came to meet accused persons, assaulted the officers