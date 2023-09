സോളർ പീഡനക്കേസ്: ഹൈബിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ പീഡനക്കേസിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി ഹൈബി ഈഡനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കരുതെന്നും പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമുള്ള പരാതിക്കാരിയുടെ വാദം തള്ളിയാണു കോടതി നടപടി. സോളർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായി എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു കേസ്. സിപിഎം നേതാക്കളായ ഇ.പി.ജയരാജൻ, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ കേസിൽ ഇടപെട്ടെന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിലും പരാമർശമുണ്ട്.

ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കു തെളിവുകൾ നൽകാൻ പരാതിക്കാരിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല. പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്. കേസിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സിബിഐക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. സോളർ പദ്ധതിയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കൊപ്പം ലൈംഗിക പീഡനവും നടന്നെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി. 6 എഫ്ഐആറുകളിൽ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചതു ഹൈബി ഈഡന്റെ കേസായിരുന്നു. 2022 ഡിസംബറിലാണു മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. അഭിഭാഷകനായ ഫെനി ബാലകൃഷ്ണനോടു 2013ൽ പീഡനവിവരം പറഞ്ഞെന്നും പരാതിയുമായി പോകാൻ ഫെനി നിർദേശിച്ചെങ്കിലും വിലപേശി പണം വാങ്ങാനാണു പരാതിക്കാരി ശ്രമിച്ചതെന്നു സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പണം നൽകാതെ വന്നപ്പോഴാണു ഹൈബിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി പോയത്. മാത്രമല്ല സിപിഎം നേതാക്കളായ ഇ.പി.ജയരാജൻ, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ കേസിൽ ഇടപെട്ടെന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിലും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലും ഇരുവർക്കുമെതിരെ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ ആദ്യ കത്തിൽ ഹൈബി ഈഡന്റെ പേരില്ലായിരുന്നുവെന്ന ശരണ്യ മനോജിന്റെ മൊഴിയും ഒപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, എ.പി.അനിൽകുമാർ, അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനപരാതിയിലും തെളിവില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സിബിഐ സമർപ്പിച്ചത്.

English Summary: The court acquitted Congress leader Hibi Eden MP in the Solar sexual harassment case.