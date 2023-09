സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് എതിരായ കടന്നാക്രമണം‌ സിപിഎം പ്രതിരോധിക്കും: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

കണ്ണൂർ ∙ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് എതിരായ കടന്നാക്രമണത്തെ സിപിഎം ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ഒറ്റപ്പെട്ട തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നതിനു പകരം അതിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് സഹകരണ മേഖലയ്ക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയയിലും ഇടപെടുന്ന സഹകരണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇ.ഡി രാഷ്ട്രീയമായി സിപിഎമ്മിനെതിരെ കടന്നാക്രമണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതു പാർട്ടി പ്രതിരോധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. എവിടെയോ നടന്ന ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കാനാണു നോക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിനെതിരായ കടന്നാക്രമണത്തിന് ബോധപൂർവം രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം നൽകാനും ഇഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചേർത്തുള്ള സഹകരണ മേഖല ബിജെപി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

സഹകരണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് അഴിമതി: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് അഴിമതിയാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പിലെ കൊള്ളക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും രാജ്യം വിടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തതു ക്രൈംബ്രാഞ്ചും പൊലീസുമാണ്.

ഇ.ഡിക്കെതിരെയുള്ള കള്ള തിരക്കഥയുണ്ടാക്കിയതു സിപിഎം സെക്രട്ടറിയാണ്. സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാവർക്കും പണം തിരികെ നൽകുമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു പണം തട്ടിയ സിപിഎം നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നു നിക്ഷേപകരുടെ പണം തിരിച്ചുകൊടുപ്പിക്കുകയാണെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

