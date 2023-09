കാസർകോട്ട് ഓട്ടോയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 സ്ത്രീകളടക്കം 5 മരണം

പള്ളത്തടുക്ക (കാസർകോട്) ∙ ചെർക്കള – കല്ലടുക്ക സംസ്ഥാനാന്തര പാതയിൽ പള്ളത്തടുക്കയ്ക്കു സമീപം ‘എസ്’ വളവിലെ ഇറക്കത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും സ്കൂൾ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 സ്ത്രീകളടക്കം 5 പേർ മരിച്ചു. ‌ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന 3 സഹോദരിമാരും ഇവരുടെ പിതാവിന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമാണ് മരിച്ചത്.

കാസർകോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വെങ്കിട്ടരമണ ക്ഷേത്ര പരിസരം സ്വദേശിയും മൊഗർ എരിയാൽ ഫാത്തിമ കോംപൗണ്ടിലെ താമസക്കാരനുമായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എ.എസ്.അബ്ദുൽ റൗഫ് (64), മൊഗ്രാൽ പുത്തുർ കടവത്ത് ദെടുപ്പയിലെ ഉമ്മാലിമ്മ (55), നോർത്ത് ബെള്ളൂരിലെ നബീസ(50), മൊഗറിലെ ബീഫാത്തിമ (58), ഇവരുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ ദെഡുപ്പ കടവ് അൽ മിസ്ബയിലെ ബീഫാത്തിമ(60) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പൈക്ക നെക്രാജെയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം.

മാന്യ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർ കുൺട്ടിക്കാനം സ്വദേശി ജോൺ ഡിസൂസയെ (ജെറി–56) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പരേതരായ തായലങ്ങാടി അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെയും ഖദീജയുടെയും മകനാണ് എ.എസ്.അബ്ദുറൗഫ്. ഭാര്യ റംല. മക്കൾ: റഹീസ്, രഹാന, റൈഫ. സഹോദരങ്ങൾ: ബഷീർ, ഷൂക്കൂർ, മൂസ, മുഹമ്മദ്.

നബീസയുടെ ഭർത്താവ് നോർത്ത് ബെള്ളൂരിലെ അബ്ബാസ്. മക്കൾ: മുഹമ്മദ് മുർദള, ഫായിസ, ഫമീസ, നിഷാന. ഉമ്മാലിമ്മയുടെ ഭർത്താവ് ഇസ്മായിൽ. മക്കൾ: സന, അസ്ഹറുദ്ദീൻ. മൊഗറിലെ ബീഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് ഉസ്മാൻ. മക്കൾ: മുംതാസ്, മുനീറ, മുബഷിർ. ദെഡുപ്പ കടവത്തെ ബീഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് ഷേയ്ഖലി. മക്കൾ: റൗഫ്, ഹാരിസ്, അനസ്, തസ്‍രീഫ,റുഖിയ, മാസിദ, അത്തീഖ.

English Summary: 5 killed in Kasaragod as school bus and autorickshaw collides