കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇ.ഡി പരിശോധന

മലപ്പുറം ∙ നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി (പിഎഫ്ഐ) ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ (പിഎംഎൽഎ) സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) പരിശോധന. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേരുടെയും തൃശൂരിൽ മുൻ സംസ്ഥാന നേതാവിന്റെയും എറണാകുളത്ത് മുൻ ജില്ലാ നേതാവിന്റെയും വയനാട്ടിൽ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ മുൻ അംഗത്തിന്റെയും വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന. വിവിധയിടങ്ങളിൽനിന്ന് വൻ തുകയും വിവിധ രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.



മലപ്പുറത്ത് മങ്കട പഞ്ചായത്ത് അസി.എൻജിനീയർ മഞ്ചേരി കിഴക്കേത്തല തടവള്ളി തയ്യിൽ അബ്ദുൽ ജലീൽ, പിഎഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സമിതിയംഗവും ഊർങ്ങാട്ടിരി മൂർക്കനാട് സുബുലുസ്സലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ അധ്യാപകനുമായ മൂർക്കനാട് പറമ്പാട്ടുമ്മൽ നൂറുൽ അമീൻ, മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കോഡൂർ വലിയാട് പരേങ്ങൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ അസീസ്, അരീക്കോട് കൊഴക്കോട്ടൂർ കൊടപ്പത്തൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ, എളയൂർ ആലുംകുണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ, കുളത്തൂർ വെങ്ങാട് പള്ളിപ്പടി താഴത്തേ തെക്കത്ത് ഹൈദർ അലി, പുൽപറ്റ ഷാപ്പിൻകുന്ന് മണ്ണേത്തൊടി പള്ളിയാളി ഹംസ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന.

തൃശൂരിൽ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചാവക്കാട് കടപ്പുറം മുനക്കക്കടവ് പോക്കാക്കില്ലത്ത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ (47) വീട്ടിൽ ആറര മണിക്കൂർ പരിശോധന നടന്നു. എറണാകുളത്ത് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കുമ്പളത്ത് സ്കൂൾപടി റെയിൽവേ ഗേറ്റിനു സമീപം ജമാൽ മുഹമ്മദിന്റെ (62) വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന.

മാനന്തവാടി ചെറ്റപ്പാലത്ത് പിഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ മുൻ അംഗം പൂഴിത്തറ അബ്ദുൽ സമദിന്റെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. പരിശോധനയിൽ ഇ.ഡിയുടെ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. 2010 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിഎഫ്ഐക്കു വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണമെത്തിയെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. കൊച്ചി മരട് മേഖലയിൽ പിഎഫ്ഐ വലിയ തോതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം ഇ.ഡിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധം; 5 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു

മഞ്ചേരി ∙ നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധമാരോപിച്ചു ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള 5 പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെ എൻഐഎ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ചോദ്യംചെയ്തു. ഇ.ഡി ഇന്നലെ പരിശോധിച്ച 2 വീടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടേതാണ്. എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇ.ഡി പരിശോധനയെന്നു സൂചനയുണ്ട്.



കാരാപ്പറമ്പ് ഗ്രീൻവാലി ഫൗണ്ടേഷൻ, ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ് ഇവരിൽനിന്നു എൻഐഎ അന്വേഷിച്ചത്. ഗ്രീൻവാലി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫിസിൽ നേരത്തേ എൻഐഎ പരിശോധന നടത്തുകയും നോട്ടിസ് പതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതീവ രഹസ്യമായാണ് ഇന്നലെ ഇ.ഡി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. പൊലീസിലെ ഉന്നതർപോലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത്. എവിടെയാണെന്നോ, ആരുടെ വീടുകളിലാണെന്നോ അറിഞ്ഞില്ല. ലോക്കൽ പൊലീസിനു പുറമേ, വിജയവാഡയിൽനിന്നുള്ള 5 ബറ്റാലിയൻ സിആർപിഎഫ് ഭടന്മാരാണ് സംഘത്തെ അനുഗമിച്ചത്.

വീടുകൾക്കു മുൻപിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷയൊരുക്കിയായിരുന്നു പരിശോധന. വീട്ടുകാർ ഒഴികെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും അകത്തേക്കു കയറ്റിവിടാതെ ഗേറ്റിനു കാവൽ നിർത്തിയായിരുന്നു പരിശോധന. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊലീസിനുമുള്ള ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് പാഴ്സലായി എത്തിച്ചാണ് ഒരു പകൽ മുഴുവൻ വീട് അരിച്ചുപെറുക്കിയത്.

English Summary : Enforcement Directorate inspection at various locations in black money cases