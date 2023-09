സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലെ തട്ടിപ്പ്; പ്രതികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി

തലയോലപ്പറമ്പ് ∙ ഡിവൈഎഫ്ഐ തലയോലപ്പറമ്പ് മേഖലാ ജോ. സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലെ 2 ജീവനക്കാരികൾ 42.72 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇവരുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടു നടത്തിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.



ഒന്നാം പ്രതി തലയോലപ്പറമ്പ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കൃഷ്ണേന്ദു(27), രണ്ടാം പ്രതി വൈക്കം വൈക്കപ്രയാർ ബ്രിജേഷ് ഭവനിൽ ദേവി പ്രജിത്(35) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഇവർ പണം മാറ്റിയ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെയുമാണു പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇരുവരും ഒളിവിലാണ്. ഇന്നലെ 5 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സ്ഥാപന ഉടമ ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി പി.എം.രാഗേഷിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

കൃഷ്‌ണേന്ദു, സിപിഎം തലയോലപ്പറമ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ഭർത്താവ് അനന്തു ഉണ്ണി എന്നിവരെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നു സിപിഎം പുറത്താക്കിയതായി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

കൃഷ്ണേന്ദു, ഭർത്താവ് അനന്തു ഉണ്ണി, അനന്തുവിന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണി എന്നിവരുടെ പേരിൽ പണയ ഉരുപ്പടി ഇല്ലാതെ 13 തവണ സ്വർണം പണയംവച്ചു എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾ പണയ ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന പണം ഏപ്രിൽ മുതൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു കൃഷ്ണേന്ദുവും ദേവിയും അടച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പ് ഉടമ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിസിടിവി ക്യാമറയുടെ മെമ്മറി കാർഡ് നശിപ്പിച്ചെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

