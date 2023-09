ജോലിതട്ടിപ്പ്: അപേക്ഷകരുടെ വിവരം അഖിൽ സജീവിന് കിട്ടിയതെങ്ങനെ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജോലിതട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസിനു മുന്നിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്: മലപ്പുറം സ്വദേശി ഡോ.ആർ.ജി.നിത രാജ് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി അഖിൽ സജീവ് അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ? ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഒഴിവുകളും അവയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വിവരവും ലഭിക്കുന്ന ഇൗ തട്ടിപ്പുശൃംഖലയ്ക്കു ബന്ധങ്ങൾ എവിടെവരെ? എന്നാൽ, മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണം ഏതുവരെ നീളുമെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണണം.

അഖിൽ സജീവ് മാർച്ച് 10നാണു മലപ്പുറത്തെത്തി നിതയുടെ ഭർതൃപിതാവ് ഹരിദാസനെ കാണുന്നത്. മകന്റെ ഭാര്യ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യമെന്നാണു വെളിപ്പെടുത്തൽ. നാഷനൽ ആയുഷ് മിഷനിലേക്ക് അയച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണെന്നു ഹരിദാസൻ ഉറപ്പിച്ചു. സിപിഎം നേതാവും സിഐടിയു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയുമാണെന്നും അഖിൽ സജീവ് പരിചയപ്പെടുത്തി. മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള സിപിഎമ്മുകാരനായതിനാൽ അഖിൽ സജീവിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നല്ല സ്വാധീനം കാണുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഹരിദാസന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

മൂന്നു വർഷത്തെ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനാണ് 5 ലക്ഷമെന്നും സ്ഥിരനിയമനമാക്കാൻ 10 ലക്ഷം നൽകിയാൽ മതിയെന്നും അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞെന്നു ഹരിദാസൻ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. കൈക്കൂലി നൽകുന്നതു വൃത്തികേടാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും വ്യവസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയായാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നും അഖിൽ സജീവ് ചോദിച്ചു. വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഹരിദാസൻ 25,000 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ വഴി കൊടുത്തു. പിന്നീടാണ് അഖിൽ സജീവ് നിർദേശിച്ച പ്രകാരം മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫായ അഖിൽ മാത്യുവിനെ കാണാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയത്. ആദ്യ ദിവസം നിരാശനായി മടങ്ങിയ ഹരിദാസൻ രണ്ടാം ദിവസം അഖിൽ മാത്യുവിനെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ വച്ചു കണ്ടെന്നാണു ഹരിദാസന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്കു 2.30നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു പുറത്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഖിൽ മാത്യുവിനു കൈമാറി. അഖിൽ അന്ന് ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി? എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ ഫോണും സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു 2.30ന് മലപ്പുറത്ത് ഹരിദാസന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഹരിദാസനും അഖിൽ മാത്യുവും തമ്മിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അഖിൽ മാത്യുവിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അഖിൽ സജീവ് വാട്സാപ്പിൽ ചിത്രം അയച്ചുതന്നെന്നു ഹരിദാസൻ പറഞ്ഞെന്നാണു വിവരം. അത് അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നോ? അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അതും സ്ഥിരീകരിക്കണം. മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നു ഹരിദാസൻ ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണു വിവരം പുറത്തുവന്നത്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച പരാതി 23നു പൊലീസിനു കൈമാറിയിരുന്നു.

അഖിൽ‌ സജീവ് ഒളിവിൽ?

പത്തനംതിട്ട വള്ളിക്കോട് സ്വദേശിയായ അഖിൽ സജീവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നു നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല. സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപ്. വ്യാജ സീലും ഒപ്പും ഉണ്ടാക്കി തൊഴിലാളികളുടെ ലെവി തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു അഖിൽ സജീവ് നോട്ടപ്പുള്ളിയായത്. തൊഴിലാളികളുടെ ബോണസ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 3 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ സിഐടിയു പത്തനംതിട്ട പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ടൂറിസം വകുപ്പിലും ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയത്തിലും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പലരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയിരുന്നതായി ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നതായും സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ബി.ഹർഷകുമാർ പറഞ്ഞു.

