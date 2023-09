പൊലീസിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസ് സേനയിലെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണം. പൊലീസിനെതിരെ പലവിധ പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി അമർച്ച ചെയ്യണം. ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരായ നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണം. ഇതിന്റെ വിപണനവും ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓരോ ജില്ലയിലെയും ക്രമസമാധാന സ്ഥിതി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

English Summary : Police indiscipline will not be tolerated says Chief Minister pinarayi vijayan