വൈദ്യുത അപകടം:ഈവർഷം മരണം 121

തിരുവനന്തപുരം∙ വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ മൂലം ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ മരിച്ചത് 121 പേർ. അപകടം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നു വൈദ്യുതി ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

ഈ വർഷം 265 വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത വൈദ്യുത ജോലിക്കിടെ 10 പേരും എർത്ത് ലീക്കേജ് കാരണം 17 പേരും വൈദ്യുത ലൈനിനു സമീപം ലോഹ നിർമിത തോട്ടിയും ഏണിയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷോക്കേറ്റ് 15 പേരും വൈദ്യുത വേലിയിൽ നിന്നു ഷോക്കേറ്റ് 2 പേരും മരിച്ചു. ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ദീപാലങ്കാരം നടത്തുമ്പോഴാണ് 7 പേർ മരിച്ചത്.

ഇവയിൽ ഏറെയും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന അപകടങ്ങളാണ്. ലൈനുകൾക്ക് സമീപം ലോഹ നിർമിത തോട്ടിയോ ഏണിയോ ഉപയോഗിക്കരുത്. 130 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചത്. വയറിങ്ങിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആർസിസിബി (ഇഎൽസിബി) ഘടിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യുതി ലീക്കേജ് കാരണമുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കാം. വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ഷോക്കേറ്റാൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉടൻ നിലയ്ക്കുന്ന സംരക്ഷണ സംവിധാനമാണ് ആർസിസിബി.

