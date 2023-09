വായ്പയ്ക്കു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ കമ്മിഷൻ; കണ്ണനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണം

തൃശൂർ ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും കേരള ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ എം.കെ.കണ്ണനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വാടാനപ്പള്ളി തൃത്തല്ലൂർ സ്വദേശി വി.ബി. സിജിൽ. ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിൽ നിന്നു കേരള ബാങ്കിലേക്കു വായ്പ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യിച്ചതിനു കമ്മിഷൻ ആയി മൂന്നരലക്ഷം രൂപ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു കണ്ണൻ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു സിജിലിന്റെ പരാതി. കരുവന്നൂർ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പി.സതീഷ് കുമാറാണു കണ്ണനുവേണ്ടി തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നും സിജിൽ പറഞ്ഞു.

ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിൽ ഭൂമി പണയംവച്ചു താനെടുത്ത വായ്പ 17 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുടിശികയായി മാറിയിരുന്നു. 5% കമ്മിഷൻ കണ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടപാട് ഉറപ്പിച്ചതോടെ 17 ലക്ഷം തന്റെ പേരിൽ ബാങ്കിലടച്ചു സതീഷ് കുമാർ ആധാരങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി. ഈ ആധാരം കേരള ബാങ്കിൽ പണയംവച്ച് 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ പാസാക്കി. കണ്ണന്റെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ചു നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയെന്നും സിജിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, സിജിലിന്റെ വായ്പയെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്നാണു കണ്ണന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary:Three and a half lakh rupees commission for loan; Allegation against M.K.Kannan