272 സഹ. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട്; 202ലും യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ 272 സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും അവയിൽ 202 എണ്ണത്തിലും യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയാണെന്നും സഹകരണ സംഘം റജിസ്ട്രാറുടെ കണ്ടെത്തൽ. എൽഡിഎഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 63 സംഘങ്ങളിലും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഏഴു സംഘങ്ങളിലും ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഹകരണ റജിസ്ട്രാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണു പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു കൈമാറിയിട്ട് ഒരു മാസമായെന്നാണു സൂചന. സംസ്ഥാനത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 16,522 സഹകരണസംഘങ്ങളിൽ 272 എണ്ണത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. കരുവന്നൂർ മുൻനിർത്തി പ്രതിപക്ഷം ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് സഹകരണ സംഘം റജിസ്ട്രാറുടെ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

English Summary:Irregularities were found in 272 Co-Operative Societies in the state