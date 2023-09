സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാറിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട്

കോഴിക്കോട്∙ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ 500 കോടിയിലേറെ വില വരുന്ന ആധുനിക പരിശോധനാ യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാറിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കേടായ യന്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കിയതായി വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനാവാത്ത വിധം യന്ത്രങ്ങൾ കേടായതായി രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചുമാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയതെന്ന് കെഎംഎസ്‌സിഎലിലെ തന്നെ ജീവനക്കാർ കണ്ടെത്തി. ഇതു പ്രകാരം കരാർ ഏജൻസിയുടെ 10.90 കോടി രൂപ തടഞ്ഞുവച്ചെങ്കിലും ഉന്നത ഇടപെടലിലൂടെ ആ തുക വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയതായാണ് സൂചന.

ബയോ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് മെയിന്റനൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ 2016 മുതൽ 5 വർഷത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഗുരുതര പിഴവുകൾ ഉണ്ടായതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 21 കോടി രൂപ വീതം 100 കോടിക്കു മുകളിൽ കമ്പനിക്കു ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം വഴി നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ കരാറുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതു വൈകിയപ്പോൾ 6.5 കോടി രൂപ കൂടി നൽകി കരാർ 3 മാസം നീട്ടി.

പരിശോധനാ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് രീതി. പരാതി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാം. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം യന്ത്രം കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ നൽകിയാൽ പിഴ ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

കെഎംഎസ്‌സിഎലിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപി–392–2016 ഫയലിലെ ഗുരുതരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആരും ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. ഒന്നിലും സീലും ഇല്ല. കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ വാങ്ങി ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാം. ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇരട്ടിപ്പും പഴയ രേഖകളുടെ ആവർത്തനവുമാണ്. വെറും വെള്ള കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ടാണ് രേഖകളെന്ന നിലയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം കേടായതായി 5,126 ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് കമ്പനി തയാറാക്കിയത്. പുതിയ ഏജൻസി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഇതേ വരെ 172 ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 134 എണ്ണവും ശരിയാക്കിയെടുത്തു. പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ വ്യാജ രേഖകൾ നൽകുകയാണ് ആദ്യ കമ്പനി ചെയ്തത്. 323 രേഖകൾ ഇങ്ങനെ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ എഴുതിവാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ആ കമ്പനികൾ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു.

