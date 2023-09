കണ്ടല ബാങ്ക് ക്രമക്കേട്: നഷ്ടം മറച്ചുവച്ചു; ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

കാട്ടാക്കട (തിരുവനന്തപുരം)∙ കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം ഓഡിറ്റ് ചുമതലയുള്ളവർ മറച്ചു വച്ച് ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയെന്ന് ആരോപണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

ക്രമക്കേട് പുറത്തായ ശേഷം പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ആവശ്യ‍പ്പെട്ടു. യഥാർഥ കണക്ക് അടങ്ങിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരു പറഞ്ഞ്, ‘അയാൾ’ തയാറാക്കിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചത് സംശയാസ്പദമാണെന്ന് രാജിവച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു. സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് എത്തുന്നത്. ഭരണസമിതിയിൽപെട്ട ചിലർ ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട്.

ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കണ്ടല ബാങ്കിന് കേരള ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി 2021ൽ നിഷേധിച്ചത്. ഓഡിറ്റിന് എത്തിയ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതായും പ്രതിഫലമായി ബന്ധുക്കൾക്ക് ജോലിയും ക്രമരഹിത വായ്പയും ലഭിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്.

English Summary: Kandala bank irregularity: Demand to investigate the role of audit officials