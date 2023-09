500 കോടിയുടെ കരാറിൽ ക്രമക്കേട്: കോടികളുടെ പിഴയിൽനിന്ന് കമ്പനിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒത്തുകളി

കോഴിക്കോട്∙500 കോടിയിലേറെ രൂപ വില വരുന്ന ആശുപത്രി പരിശോധനാ യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ കരാറിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേടു നടന്നതായുള്ള കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ (കെഎംഎസ്‌സിഎൽ) തന്നെ കണ്ടെത്തൽ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉന്നതതല ഇടപെടൽ നടന്നതായി സൂചന. ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതായി കെഎംഎസ്‌സിഎലിലെ 3 ജീവനക്കാർ ഫയലിൽ കുറിച്ചെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വാദങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാനും അതിനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, സമിതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും തിരിച്ചടിയായതോടെ പഴയ ഫയലിൽ രേഖകൾ തിരുകിക്കയറ്റി പിഴശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണു കെഎംഎസ്‌സിഎലിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ കെ.എസ്.ശരണ്യ, അസിസ്റ്റന്റ് പി.പി.പ്രഭാവതി, ഡപ്യൂട്ടി മാനേജർ കെ.ആർ.നരേന്ദ്രനാഥ് എന്നിവരാണു കമ്പനിയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി ഫയലിൽ കുറിച്ചത്. ഇതിൽ ആദ്യ രണ്ടു ജീവനക്കാരും വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം നോഡൽ ഓഫിസറായിരുന്ന ഡോ.എം.ശ്രീഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയും 90% പിഴവുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണു കമ്പനിക്കു 10.90 കോടി രൂപയുടെ പിഴ നിശ്ചയിക്കാൻ കെഎംഎസ്‌‌സിഎൽ നിർബന്ധിതമായത്. കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ, ‘ഉപകരണം അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാനാകാത്ത വിധത്തിലായതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്’ എന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് 5.67 കോടി രൂപയും കരാർ കാലാവധിയിൽ പരാതികൾ പരിശോധിക്കാത്തതിന് 5.15 കോടി രൂപയും പിഴ ഈടാക്കാമെന്നാണു സമിതി വിലയിരുത്തിയത്. ആദ്യം 34 കോടി രൂപയാണു പിഴ വിധിച്ചിരുന്നത്. ഇതു സാങ്കേതികമായി ശരിയല്ലെന്നും, ആകെ 21 കോടി വാർഷിക പ്രതിഫലമുള്ള കരാറിൽ ഇത്രയും ഭീമമായ തുക പിഴ വിധിക്കുന്നതു മാനുഷികമല്ലെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തി.

ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു പുറമേ, 23 പരാതികൾ കൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടാതെയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ.ജീവൻ ബാബു 7.55 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ചേർത്താണു 10.90 കോടി രൂപയുടെ പിഴ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.കമ്പനിക്കെതിരായ നടപടി ലഘൂകരിക്കാൻ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർക്കു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്നു മൂന്നു കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം.

