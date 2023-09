കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ദിവസം അഖിൽ മാത്യു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ കല്യാണവിരുന്നിലോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ അഖിൽ മാത്യു, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നു പറയുന്ന ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരുന്നോ അതോ പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവാഹ വീട്ടിലായിരുന്നോ എന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇനി നിർണായകം. ആ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിലെ വിവാഹവീട്ടിൽ ആയിരുന്നെന്നു തെളിയിക്കുന്ന വിഡിയോ ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നു.



ഏപ്രിൽ 10ന് പകൽ 2.45ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഖിൽ മാത്യുവിനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വച്ചു കണ്ടെന്നും അയാൾ അവിടെ നിന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപത്തു വച്ചു പണം കൈപ്പറ്റിയെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരനായ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഹരിദാസൻ കുമ്മോളി ആരോപിച്ചത്. ഇന്നലെ ടിവിയിലൂടെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ അഖിലിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും ഹരിദാസൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ഏപ്രിൽ 10ന് പകൽ 3 മുതൽ ഇലന്തൂർ ഇഎംഎസ് സഹകരണ ആശുപത്രി സെക്രട്ടറി അലന്റെ വിവാഹ സൽക്കാരം നടന്ന പത്തനംതിട്ട മൈലപ്ര പള്ളിപ്പടിയിലെ സാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു അഖിൽ മാത്യുവെന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നത്.

ഇതോടെ കേസിൽ ഇനി 3 സാധ്യതകളാണു ബാക്കി. 1. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഹരിദാസനെ സമീപിക്കുകയും 25,000 രൂപ വാങ്ങുകയും ചെയ്ത അഖിൽ സജീവ് തന്നെ അഖിൽ മാത്യുവെന്ന പേരിൽ ഒരാളെ രംഗത്തിറക്കി ആൾമാറാട്ടത്തിലൂടെ പണം തട്ടിയിരിക്കാം. 2. അഖിൽ മാത്യുവാണു പണം വാങ്ങിയതെങ്കിൽ പരാതിക്കാരൻ പറയുന്ന തീയതിയോ സമയമോ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കാം. 3. അഖിൽ മാത്യുവിനെ ബോധപൂർവം കുടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യാജ പരാതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. ഇതിൽ ഏതാണു ശരിയെന്നു കണ്ടെത്താൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപത്തെയും ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. മന്ത്രി നേരിട്ടു ഡിജിപിക്കു പരാതി കൈമാറിയിട്ടും ഇതുവരെ ഇതു രണ്ടും പൊലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

അഖിൽ മാത്യുവിന് പങ്കില്ല: അഖിൽ സജീവ്



തിരുവനന്തപുരം ∙ കോഴ ഇടപാടിൽ അഖിൽ മാത്യുവിനു പങ്കില്ലെന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഇടനിലക്കാരൻ അഖിൽ സജീവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഹരിദാസൻ കുമ്മോളിയെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. ബാസിതും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ ലെനിനുമാണ് നിയമനത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഹരിദാസൻ അയച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന 25,000 രൂപ ലെനിൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും അഖിൽ സജീവ് പറഞ്ഞു.



ഹരിദാസ് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നു പറയുന്ന ദിവസം മകൻ പത്തനംതിട്ടയിലായിരുന്നുവെന്നും 10, 11 ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ അമ്മ മോളി മാത്യു പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള വിവാഹത്തിലും വൈകിട്ടത്തെ സൽക്കാരത്തിലും മകൻ പങ്കെടുത്തു. മകൻ സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു യഥാർഥ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Akhil Mathew in secretariat or at the wedding on the day the bribe was taken