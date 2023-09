നിപ്പ ബാധിച്ച എല്ലാവരും ആശുപത്രി വിട്ടു; ആശങ്ക മാറി, ആശ്വാസം

കോഴിക്കോട്∙ നിപ്പ ബാധിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലു പേരുടെയും രോഗം മാറി. നാലു പേരെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുൾപ്പെടെ നാലു പേരുടെയും സാംപിളുകൾ 5 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. രണ്ടു തവണയും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്നാണു രോഗം മാറിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച കുറ്റ്യാടി കള്ളാട് സ്വദേശിയുടെ ഒൻപതു വയസ്സുള്ള മകൻ, 22 വയസ്സുകാരനായ ഭാര്യാസഹോദരൻ എന്നിവർ ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയും, ഇഖ്റ ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനുമാണു ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. രോഗവിമുക്തരായെങ്കിലും ഇവർ നാലു പേരും 14 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ കഴിയും.

സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള 568 പേർ നിലവിൽ പലയിടത്തായി ഐസലേഷനിലുണ്ട്. ഇവരുടെ ഐസലേഷൻ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും. നിപ്പ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 26 വരെ തുടരും. പുണെ എൻഐവിയുടെ മൊബൈൽ ലാബ് ഒക്ടോബർ ഏഴു വരെ ഇവിടെ തുടരും. നിപ്പ ബാധിതരിലെ മരണനിരക്ക് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശരാശരി 75 ശതമാനം വരെയായിരുന്നത് ഇവിടെ 33 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വൈറസിന്റെ ഘടനാമാറ്റത്തിൽ‌ പ്രതീക്ഷ: ഡോ.അനൂപ് കുമാർ

കോഴിക്കോട്∙ കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ ബാധയുണ്ടായ സമയത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ‍ നിന്ന് ഇത്തവണ വ്യത്യാസമുണ്ടായതായി ആസ്റ്റർ നോർത്ത് കേരള ക്ലസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ ഡോ.എ.എസ്.അനൂപ്കുമാർ പറഞ്ഞു. 2018ൽ മസ്തിഷ്കജ്വരമാണു നിപ്പ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണമായത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പനിയും ചുമയുമടക്കമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുമായാണ് രോഗികൾ ചികിത്സ തേടിയത്. മലേഷ്യൻ വകഭേദവും ബംഗ്ലദേശ് വകഭേദവും പിന്നിട്ട നിപ്പ വൈറസിനു ജനിതകഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കാം. രോഗികൾ മരുന്നുകളോടു പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

രോഗം പകർന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലയളവ് ഇത്തവണ പതിനാലിൽ നിന്നു പത്തു ദിവസത്തോളമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്നു വൈറസ് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയെന്ന പഠനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും വീണ്ടും രോഗം വരുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ. നിപ്പ ഇനിയും പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കി രോഗവ്യാപനം തടഞ്ഞ് അതിജീവിക്കാനാണു ശീലിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ.അനൂപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. നിപ്പ ബാധിച്ച രണ്ടു പേരുടെ രോഗമുക്തി സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

