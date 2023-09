അഖിൽ സജീവിനെതിരായ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാതെ പൊലീസ്

പത്തനംതിട്ട ∙ അഖിൽ സജീവ് മുൻ‌പും വ്യാപകമായി പണം തട്ടിച്ചുവെന്ന പരാതികളിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. സിഐടിയു ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിയനെ ചതിച്ചു പണം തട്ടിയെന്നു കാണിച്ചു 2022 ൽ അഖിലിനെതിരെ സിഐടിയു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ജെ.അജയകുമാർ പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. 3,60,000 രൂപ നേതാക്കളുടെ കള്ള ഒപ്പിട്ടു തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണു പരാതി.

പത്തനംതിട്ട കേരള ബാങ്കിലാണ് സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ജെ.അജയകുമാർ, ട്രഷറർ ആർ.സനൽകുമാർ എന്നിവരുടെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് ജൂൺ 13,16 തീയതികളിൽ ചെക്ക് ഹാജരാക്കി 2,20,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. യൂണിയൻ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ അടയ്ക്കാൻ ഏൽപിച്ച 1,40,000 രൂപ അടയ്ക്കാതെ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ 3,60,000 രൂപ സംഘടനാനേതാക്കളെ ചതിച്ചു കൈക്കലാക്കിയെന്നും യൂണിയന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള മറ്റു പല െചക്കുകളും വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാട്ടിയെന്നുമാണ് അന്നത്തെ പരാതിയിലുള്ളത്. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഈ കേസിൽ അഖിലിനെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല.

വള്ളിക്കോട് സ്വദേശിയായ അഖിൽ എസ്എഫ്ഐയിലൂടെയാണു പാർട്ടിയിൽ എത്തിയത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. സിഐടിയു ജില്ലാ ജന.കൗൺസിൽ അംഗമായ സമയത്താണു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെ ചുമതല ലഭിച്ചത്. പരാതി വന്നതോടെ ഓഫിസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കി. 6 വർഷത്തോളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

∙ കൂടുതൽ പേർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായെന്നു സംശയം

അഖിൽ സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനു കൂടുതൽ പേർ ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നു സൂചന. തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം അഖിലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ മറ്റു പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണു പതിവ്. അഖിലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പലപ്പോഴായി ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായി. ഇത് ആരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണെന്നു പോലും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ല.

English Summary : Police did not investigate the cases against Akhil Sajeev