ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ റിവ്യൂ ഹർജി തടസ്സമല്ല: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ നൽകണമെന്ന മുൻ ഉത്തരവിനെതിരെ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന പേരിൽ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അധികൃതർക്ക് ഒഴിയാനാകില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി.



ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ പെൻഷൻ നൽകണമെന്ന 2022 ഓഗസ്റ്റ് 5 ലെ ഉത്തരവു നടപ്പായില്ലെന്നു കാണിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പെൻഷനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഭാരവാഹി നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചത്. എതിർകക്ഷികളായ ഗതാഗത സെക്രട്ടറിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും വേണ്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ നോട്ടിസ് എടുത്തു. മുൻ ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 6നു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary : Review petition is not an obstacle to the execution of order says Kerala high court