തിരുവനന്തപുരം∙ കൊൽക്കത്ത സത്യജിത് റേ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ പദവി നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ഏറ്റെടുക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിർദേശമനുസരിച്ചു കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ് താക്കൂർ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു തീരുമാനം.



തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ പുതിയ നിയമനം ബാധിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെയാണു പദവി ഏറ്റെടുക്കാ‍ൻ സുരേഷ് ഗോപി സമ്മതിച്ചത്.

