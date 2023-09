ആവശ്യമെങ്കിൽ അനുരഞ്ജനം; ശ്രദ്ധതിരിക്കാൻ ഇക്കുറിയും ഗവർണറുമായി പോരിന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാരും സിപിഎമ്മും പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവർണറുമായുള്ള പോരിലേക്കു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയെന്ന പതിവ് ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവച്ച ഗവർണർക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മാസങ്ങൾക്കുമുൻപേ നിയമോപദേശം വാങ്ങിവച്ച സർക്കാർ, കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഈ നീക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.



മേഖലാ അവലോകനയോഗത്തെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാനെന്ന പേരിൽ വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നാടകീയമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാർത്താസമ്മേളനം കരുവന്നൂർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ, ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനിൽനിന്ന് അനവസരത്തിൽ ‘വന്നുവീണു’. ‘അപ്രതീക്ഷിത’ ചോദ്യത്തിന് എഴുതിത്തയാറാക്കിയ മറുപടിയാണു വന്നത്. 1937ൽ നടന്ന പ്രവിശ്യാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കുറിപ്പിലാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയത്.

രാഷ്ട്രീയമായി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അനുരഞ്ജനവും അല്ലാത്തപ്പോൾ ആക്രമണവും എന്നതാണ് ഗവർണറോട് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും സ്വീകരിച്ചുപോരുന്ന ശൈലി.

ഒരുഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരുമായി ഉടക്കി ചാൻസലർ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഗവർണർ തയാറെടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ അനുരഞ്ജനത്തിനിറങ്ങി. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി ജസ്റ്റിസ് മണികുമാറിനെ നിയമിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടിയ ഘട്ടത്തിലും അനുരഞ്ജനമായിരുന്നു വഴി. ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജ്ഭവനിലെത്തി മന്ത്രിമാർ ക്ഷണിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്റ്റാഫ് നിയമനം ഉൾപ്പെടെ രാജ്ഭവന്റെ 4 ആവശ്യങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ഉത്തരവായിറക്കുകയും ചെയ്തു. സിഎംആർഎൽ വിവാദത്തിൽ ഗവർണർ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുന്നുവെന്നു തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

വിഴിഞ്ഞം സമരം, രൂക്ഷമായ തെരുവുനായ് ആക്രമണം, മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്കെതിരായ വിമർശനം, നിയമസഭാ അക്രമക്കേസിലെ തിരിച്ചടി, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നിങ്ങനെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഗവർണക്കെതിരെ സർക്കാർ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ വഴി തേടുകയും ചെയ്തു. ഗവർണർക്കു സമചിത്തതയില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ തുറന്നടിച്ചു. രാജ്ഭവനിലേക്കു പ്രതിഷേധ മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചു.

കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പ്, സോളർ കേസിലെ തിരിച്ചടി, മന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെതിരായ കൈക്കൂലിക്കേസ് എന്നിവയെല്ലാം സർക്കാരിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

ജനസദസ്സുമായി ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ചർച്ചകളുടെ ദിശ മാറണമെന്നു സിപിഎമ്മും സർക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

English Summary : War with governor when government is on the defensive again to distract