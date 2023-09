വിവാഹബന്ധം പൂർണ പരാജയമായിട്ടും വിവാഹമോചനത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തത് ക്രൂരത: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ വിവാഹബന്ധം പൂർണ പരാജയമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാലും വിവാഹമോചനത്തിനു പങ്കാളി സമ്മതം നൽകാത്തതു ക്രൂരതയാണെന്നു ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവാഹജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം കലഹിക്കുന്നതും പരസ്പരം ബഹുമാനമില്ലാത്തതും അകൽച്ച കാണിക്കുന്നതും അനുരഞ്ജനം അസാധ്യമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

വിവാഹമോചന ഹർജി ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടുംബക്കോടതി തള്ളിയതിനെതിരെ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവ് നൽകിയ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണു ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

2002ലായിരുന്നു വിവാഹം. വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭർത്താവ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തി സ്ഥിരതാമസമാക്കി. തന്റെ പണത്തിൽ മാത്രമാണു ഭാര്യയ്ക്കു താൽപര്യമെന്നും അവർക്കു മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും വീടു പണിയാൻ വിദേശത്തു നിന്നു താൻ അയച്ച പണം പോലും പാഴാക്കിയെന്നും ഭർത്താവ് ആരോപിച്ചു. ഭാര്യ തന്നോടു കാണിക്കുന്ന അവഗണനയും നിസ്സംഗതയും ക്രൂരതയാണെന്നും വാദിച്ചു.

2011ൽ കുടുംബക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ഹർജിക്കാരന്റെ പ്രായം ഇപ്പോൾ 60 കടന്നു. കേസിൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ ചെലവിട്ടതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും ദമ്പതികൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ചു പോകാനോ ജീവിതത്തിന്റെ താളം കണ്ടെത്താനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കക്ഷികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും ഈ കേസിൽ നിലവിലില്ലെന്നു വിലയിരുത്തിയ കോടതി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു. ഹർജിക്കാരൻ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്ഥിരം ജീവനാംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും 10 സെന്റ് ഭൂമിയും നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Withholding mutual consent for divorce in a failed marriage is nothing but cruelty says High Court