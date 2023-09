ഇടുക്കിയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടുക്കിയിലെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം റവന്യു വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. കലക്ടർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദൗത്യസംഘത്തിൽ സബ് കലക്ടർ, റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർ, കാർഡമം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ എന്നിവരാണുള്ളത്



അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളെന്നു കണ്ട് കേരള ഭൂസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ കലക്ടർ നേരത്തേതന്നെ നോട്ടിസ് നൽകിയ കേസുകളിലാണു ദൗത്യസംഘം നടപടി സ്വീകരിക്കുക. പട്ടയം ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെയോ അർഹത ഉള്ളവരുടെയോ ഒഴികെയുള്ള കേസുകളാണ് ഇവ. ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ പ്രതിവാര പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ജോയിന്റ് കമ്മിഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ദൗത്യസംഘത്തിന് ആവശ്യമായ പൊലീസ് സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയോടും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘മെക്കിട്ടു കേറിയാൽ’ ദൗത്യസംഘത്തെ തുരത്തും: എം.എം. മണി

തൊടുപുഴ ∙ പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നും എന്നാൽ, കാലങ്ങളായി വീടും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും നിർമിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുടെ മെക്കിട്ടു കേറാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൗത്യസംഘത്തെ തുരത്തുമെന്നും എം.എം.മണി എംഎൽഎ. അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിന് എതിർപ്പില്ല. അന്യായമായ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി വന്നാൽ പാർട്ടി ഇടപെടും – മണി പറഞ്ഞു. ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ അനിവാര്യത നിലവിൽ മൂന്നാറിൽ ഇല്ലെന്നും ഇനി വന്നാലും ആശങ്കയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി.വി.വർഗീസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രതികരണം.



