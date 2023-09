അഖിൽ സജീവ് കോഴിക്കോട്ടും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പരാതി

കോഴിക്കോട് ∙ അഖിൽ സജീവ് കുന്നമംഗലത്ത് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി തട്ടിപ്പു നടത്തിയതായും പരാതി. 2 പങ്കാളികളുമൊത്ത് മാർച്ച് 31ന് ആണു മുക്കം റോഡിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് നടത്താൻ ചാത്തങ്കാവ് സ്വദേശിയിൽനിന്നു 90,000 രൂപ വാങ്ങിയശേഷം പണി ചെയ്യാതെ മുങ്ങിയെന്നാണ് കുന്നമംഗലം പൊലീസിനു ലഭിച്ച പരാതി. കുരുവട്ടൂർ സ്വദേശിയായ വ്യാപാര പങ്കാളി സാവകാശം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പണം നൽകിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, പണം നൽകിയവരുടെ കൈവശം രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.



മണാശ്ശേരി സ്വദേശിയിൽനിന്നും അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയതായി പരാതിയുണ്ടെന്നു പരിസരത്തെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിനു കെട്ടിട ഉടമയുമായി ഉടമ്പടി തയാറാക്കിയെങ്കിലും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല. പ‍ഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്തവർ പണം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നു സാധനങ്ങൾ അഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി.

English Summary : Complaint that Akhil Sajeev also done cheating in Kozhikode