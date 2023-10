കരുവന്നൂർ: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പുതിയ സിഇഒ വരും

കൊച്ചി ∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേരള ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി നിയമിക്കാൻ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.



നിക്ഷേപകരുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും, കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചേർന്ന യോഗത്തിനു ശേഷം മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

50000 രൂപ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ മുഴുവനായും ഉടൻ നൽകും. വിവാഹം, ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകും. നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജ് പ്രകാരം 73 കോടി രൂപ നിക്ഷേപകർക്കു തിരിച്ചു നൽകി. ബാക്കി തുക വിവിധ പാക്കേജുകളിലായി ഉടൻ നൽകും. വിവിധ സ്കീമുകളിലായി ആകെ 50.75 കോടി രൂപ ബാങ്കിനു ലഭ്യമാക്കും. ഇതുപയോഗിച്ചു നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഉടൻ മടക്കി നൽകും. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിനു കേരള ബാങ്കിൽ 14 കോടി രൂപ നിക്ഷേപമുള്ളതിൽ 12 കോടി തിരിച്ചു നൽകുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

