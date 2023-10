കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആധാരം തിരികെ നൽകാൻ നടപടിയെടുക്കും: ഇ.ഡി

കൊച്ചി∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പ അടച്ചുതീർത്തവരുടെ ആധാരം തിരിച്ചു നൽകാൻ, ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. വായ്പ തീർത്ത വ്യക്തി ആധാരം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ബാങ്ക് അധികൃതർ തുടർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു. വായ്പ തീർത്തിട്ടും ആധാരം തിരികെ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ സ്വദേശി ഫ്രാൻസിസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് നൈനാന്റെ ഉത്തരവ്.

ആധാരം തിരികെ നൽകണമെന്നു ബാങ്ക് ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇ.ഡി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഹർജിക്കാരൻ ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു കരുവന്നൂർ ബാങ്കും അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകാൻ ഹർജിക്കാരനോടു കോടതി നിർദേശിച്ചു. 50 സെന്റ് ഭൂമി പണയപ്പെടുത്തി ഹർജിക്കാരൻ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത 2 വായ്‌പകൾ ഡിസംബറിൽ അടച്ചു തീർത്തിരുന്നു. ആധാരം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇ.ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നു ബാങ്ക് അധികൃതർ മറുപടി നൽകിയതായി ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹർജിക്കാരന്റെ ആധാരം നേരിട്ടു കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബാങ്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ആധാരം പിടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർനടപടിയെടുക്കാമെന്നും ഇ.ഡി വിശദീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കോടതിയുടെ നിർദേശം.

