മുന്നാക്ക കോർപറേഷൻ: പിന്നാക്കം പോയി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുന്നാക്ക സമുദായ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ പാർട്ടിക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പിന്നാക്കം പോയി. കേരള കോൺഗ്രസ്–ബി പ്രതിനിധി കെ.ജി.പ്രേംജിത്തിനെ മാറ്റി, പകരം നിയമനം നടത്തി ഉത്തരവിറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മാസം തികഞ്ഞു. സംഭവിച്ചതു നോട്ടപ്പിശകാണെന്നും ഈ ഉത്തരവു പിൻവലിച്ച് പ്രേംജിത്തിനെ നിലനിർത്തി പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങുമെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരും മുന്നണിയും ഗണേഷിനു നൽകിയ ഉറപ്പ്. എന്നാൽ പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പഴയ ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുഭരണവകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടു താനും.



കേരളകോൺഗ്രസ്– ബിയിൽ നിന്നു മാറ്റി, സിപിഎം നോമിനി എം.രാജഗോപാലൻനായരെ ചെയർമാനായി നിശ്ചയിച്ചും പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർത്തുമാണു കഴിഞ്ഞ നാലിനു പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. ഉത്തരവിറങ്ങിയപ്പോഴാണു ഗണേഷും പാർട്ടിയും വിവരമറിഞ്ഞത്. പരാതിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെയും എൽഡിഎഫ് കൺവീനറെയും സമീപിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പുതിയ ഉത്തരവിറക്കാമെന്നായിരുന്നു ഉറപ്പ്.

അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒരു മാസമായി മുന്നാക്ക സമുദായ കോർപറേഷന്റെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ചു. പുതിയ അംഗങ്ങൾ ചുമതലയേറ്റിട്ടുമില്ല. ജനറൽ ബോഡി ചേരേണ്ട സമയവും അതിക്രമിച്ചു.

English Summary : Kerala government went backward to giving forward community development corporation chairman position to Kerala congress B